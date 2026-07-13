El Barcelona confirma el fichaje de la joven promesa Josué Caicedo

El Barcelona ha acordado con la LDU Quito la cesión de Caicedo para la temporada 2026/27. El lateral izquierdo se incorporará al Barça Atlètic, con opción a compra si convence.

En un comunicado oficial, el club ha detallado los términos del acuerdo: «El FC Barcelona y la LDU Quito han llegado a un acuerdo para la cesión de Caicedo al Barça Atlètic durante la temporada 2026/27.

El futbolista ecuatoriano, de 18 años, se une al filial con opción de compra y reforzará la plantilla de Juliano Belletti en la Segunda Federación».

El especialista en fichajes Fabrizio Romano confirmó la noticia, mientras el jugador se prepara para su aventura europea.