El Barcelona confía en fichar a un delantero de clase mundial para reemplazar a Robert Lewandowski, con Harry Kane como una de las cinco opciones bajo consideración
Lewandowski probablemente dejará el Barcelona
Con solo unos meses restantes en el actual contrato de Lewandowski con el Barcelona, el delantero de 37 años ha sido vinculado estrechamente con un movimiento fuera del equipo español el próximo verano como agente libre. El representante del delantero polaco, Pini Zahavi, afirmó recientemente que el delantero podría dejar el equipo catalán, diciendo: "El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira en el verano de 2026, y aún no se han tomado decisiones. Tendremos que esperar y ver qué sucede en los próximos días".
Con el posible fin del capítulo de Lewandowski, los gigantes catalanes han comenzado a prepararse para la vida más allá de su delantero estrella. Según Mundo Deportivo, el club ha preparado una lista de cinco delanteros, que incluye opciones de clase mundial como Julián Álvarez y Kane.
¿Puede el Barcelona permitirse fichar a un número 9 de clase mundial?
El informe añade que el departamento financiero del Barcelona sigue confiando en que el club podrá asegurar el fichaje de un delantero de alto nivel, con la vista puesta en la estrella del Atlético de Madrid, Julián Alvarez. Pero para poder permitirse al nuevo jugador, tendrán que volver a la regla 1:1 de La Liga. Una vez que Lewandowski se marche, se liberarán 40 millones de euros (35 millones de libras/46 millones de dólares) con los que se podrá financiar el nuevo fichaje.
Por ahora, el Barcelona está cerca de lograr el equilibrio 1:1, con el pago pendiente de las cuotas de los asientos VIP que deben pagarse en diciembre. En el acuerdo de 2024-25, ya se han pagado 70 millones de euros de los 100 millones de euros (88 millones de libras/116 millones de dólares) y el club recibirá los 30 millones de euros restantes en diciembre. Con eso podrán igualar el equilibrio 1:1.
Una segunda cláusula será elaborar una estructura financiera para cubrir el monto del fichaje y el Barcelona cree que el crecimiento proyectado de los ingresos tras la apertura completa del Camp Nou les ayudará a cubrir esa parte.
¿Qué jugadores están vinculados con el Barcelona?
Después de descartar la posibilidad de fichar a Erling Haaland debido a los requisitos financieros, el candidato favorito para reemplazar a Lewandowski como el principal No.9 del Barcelona es Álvarez del Atlético. La lista también incluye al astro del Bayern y de Inglaterra Kane, junto con Victor Osimhen del Galatasaray, Serhou Guirassy del Borussia Dortmund y una opción de bajo costo en Etta Eyong.
Este último, que acaba de unirse al Levante en el verano, dijo esta semana que su sueño es jugar en el club catalán y etiquetó a los íconos del Camp Nou Lionel Messi y Samuel Eto'o como sus ídolos de la infancia.
Yamal quiere que Lewandowski se quede
Mientras que el Barcelona no ha ofrecido a Lewandowski un nuevo contrato, su estrella atacante Lamine Yamal supuestamente quiere que el veterano delantero se quede. La relación entre los dos jugadores en extremos opuestos de sus respectivas carreras aparentemente se ha fortalecido tanto dentro como fuera del campo. Se dice que Yamal ve al exjugador del Bayern como 'un mentor', habiendo un entendimiento productivo entre ambos mientras buscan plantear problemas a los oponentes de La Liga y la Champions League.
Yamal ahora quiere ver a Lewandowski permanecer en su entorno actual más allá del verano de 2027, cuando se espera que se convierta en agente libre. Se dice que opina que no hay nadie mejor capacitado para seguir fomentando su desarrollo, al tiempo que proporciona el liderazgo tan necesario.
El veterano delantero también ha sido vinculado con un movimiento a los gigantes de la Serie A, AC Milan, ya que Zlatan Ibrahimovic supuestamente quiere ficharlo, mientras que también ha habido informes que afirmaban que el jugador de 37 años podría incluso considerar anunciar su retiro del fútbol profesional.