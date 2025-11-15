El Barcelona confía en fichar a un delantero de clase mundial para reemplazar a Robert Lewandowski, con Harry Kane como una de las cinco opciones bajo consideración

El informe añade que el departamento financiero del Barcelona sigue confiando en que el club podrá asegurar el fichaje de un delantero de alto nivel, con la vista puesta en la estrella del Atlético de Madrid, Julián Alvarez. Pero para poder permitirse al nuevo jugador, tendrán que volver a la regla 1:1 de La Liga. Una vez que Lewandowski se marche, se liberarán 40 millones de euros (35 millones de libras/46 millones de dólares) con los que se podrá financiar el nuevo fichaje.

Por ahora, el Barcelona está cerca de lograr el equilibrio 1:1, con el pago pendiente de las cuotas de los asientos VIP que deben pagarse en diciembre. En el acuerdo de 2024-25, ya se han pagado 70 millones de euros de los 100 millones de euros (88 millones de libras/116 millones de dólares) y el club recibirá los 30 millones de euros restantes en diciembre. Con eso podrán igualar el equilibrio 1:1.

Una segunda cláusula será elaborar una estructura financiera para cubrir el monto del fichaje y el Barcelona cree que el crecimiento proyectado de los ingresos tras la apertura completa del Camp Nou les ayudará a cubrir esa parte.