La búsqueda de Endrick forma parte de la dinámica estrategia de fichajes del Villa tras la salida de Morgan Rogers al Chelsea en una operación récord en el fútbol británico de 117 millones de libras. La cúpula del club ha actuado con rapidez para reforzar la plantilla, cerrando un fichaje récord para la entidad por Johan Manzambi, junto a las incorporaciones de Joao Gomes procedente del Wolves, Alejandro Garnacho, del Chelsea, cedido, y Modou Keba Cisse. Más allá de su interés por Endrick, el Villa también está cerca de cerrar una operación de 17 millones de libras por el lateral izquierdo del Atletico Madrid Matteo Ruggeri para completar su defensa.