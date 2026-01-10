El Aston Villa planea el fichaje de Conor Gallagher mientras Unai Emery intenta fortalecer a los sorprendentes contendientes al título en enero
- Getty Images Sport
Emery espera fichar un centrocampista energético este mes
Gallagher ha encontrado difícil conseguir tiempo de juego en su segunda temporada con Los Colchoneros. De hecho, el jugador de 25 años ha hecho 19 apariciones en la liga para el Atlético esta temporada, pero solo cinco de ellas han sido desde el inicio. El exjugador de los Blues, sin embargo, fue titular en la derrota de la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid, y a pesar de la falta de minutos regulares, todavía mantiene una buena relación con el entrenador Simeone.
Un regreso a la Premier League está en las cartas para Gallagher este mes, con el Manchester United y el Tottenham, ambos en el mercado por un centrocampista, vinculados con un movimiento para el exjugador del Chelsea. Emery está buscando agregar un centrocampista enérgico a su equipo en la ventana de enero, y es un gran admirador del internacional inglés.
Villa enfrentaría competencia por Gallagher
El Villa espera fichar a Gallagher a préstamo para la segunda mitad de la temporada en un acuerdo que incluiría la obligación de compra. Supuestamente, el United presentó una propuesta similar al Atlético durante el verano, pero fue rechazada por el lado español, que consideraría ofertas de alrededor de £35 millones.
United supuestamente está manteniendo un ojo en Gallagher este mes, ya que el gigante de la Premier League busca reforzar su mediocampo. Los gigantes de Manchester fueron fuertemente vinculados con un movimiento por Carlos Baleba de Brighton durante el verano, sin embargo, no lograron acordar una tarifa con las Gaviotas por el internacional camerunés.
Baleba sigue en la lista de deseos de mediocampistas centrales del United, al igual que Elliot Anderson del Nottingham Forest y la estrella del Crystal Palace Adam Wharton, mientras que Gallagher sigue siendo un objetivo rumoreado.
Sin embargo, el Villa y el United enfrentarían competencia de los Spurs por Gallagher, ya que el equipo del norte de Londres afectado por las lesiones considera sus opciones en el mediocampo este mes.
- Getty Images Sport
Se espera que Elliott deje el Villa
El futuro de Harvey Elliott podría influir en cualquier movimiento por Gallagher. Elliott se unió al Villa en calidad de cedido el día límite en septiembre con la obligación de compra si el joven mediocampista hace un número determinado de apariciones.
Emery, sin embargo, ya ha confirmado que el Villa no hará el movimiento de Elliott permanente, diciendo antes del partido de la Europa League de los Villanos con el FC Basilea: "Estamos hablando con él y sobre su situación. Él no está aquí con nosotros. Primero, mi decisión y también la situación. Está cedido jugando con nosotros, pero no está definitivamente sumando a nosotros con un contrato permanente.
"Ojalá podamos obtener lo mejor para él y lo mejor para nosotros. Lo respeto como jugador y como persona. Está entrenando bien, pero tenemos una circunstancia con él. Ojalá podamos encontrar una solución para que él trate de jugar consistentemente y trate de continuar en su carrera con nosotros o no."
Elliott ya ha jugado tanto para el Liverpool como para el Villa esta temporada, y las reglas de la FIFA estipulan que un jugador solo puede jugar para dos equipos en una sola temporada, dejando al joven de 22 años en el limbo para la segunda mitad de la temporada.
Villa espera lograr 2 victorias de 2 en Spurs esta temporada.
El Villa busca volver a la senda del triunfo cuando se enfrente al Tottenham en su enfrentamiento de la tercera ronda de la FA Cup en el Tottenham Hotspur Stadium el sábado por la noche. Los Villans empataron 0-0 con el Crystal Palace a media semana, un resultado que significa que el equipo de Midlands ha ganado solo uno de sus últimos tres partidos competitivos.
Sin embargo, el equipo de Emery está invicto en 13 de sus últimos 14 partidos competitivos, ganando 12 veces en esa racha. El Villa ya ha ganado en Spurs esta temporada, ya que los goles de Morgan Rogers y Emiliano Buendía a ambos lados del medio tiempo anularon el temprano gol de Rodrigo Bentancur en una victoria por 2-1 en la capital.