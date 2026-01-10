El futuro de Harvey Elliott podría influir en cualquier movimiento por Gallagher. Elliott se unió al Villa en calidad de cedido el día límite en septiembre con la obligación de compra si el joven mediocampista hace un número determinado de apariciones.

Emery, sin embargo, ya ha confirmado que el Villa no hará el movimiento de Elliott permanente, diciendo antes del partido de la Europa League de los Villanos con el FC Basilea: "Estamos hablando con él y sobre su situación. Él no está aquí con nosotros. Primero, mi decisión y también la situación. Está cedido jugando con nosotros, pero no está definitivamente sumando a nosotros con un contrato permanente.

"Ojalá podamos obtener lo mejor para él y lo mejor para nosotros. Lo respeto como jugador y como persona. Está entrenando bien, pero tenemos una circunstancia con él. Ojalá podamos encontrar una solución para que él trate de jugar consistentemente y trate de continuar en su carrera con nosotros o no."

Elliott ya ha jugado tanto para el Liverpool como para el Villa esta temporada, y las reglas de la FIFA estipulan que un jugador solo puede jugar para dos equipos en una sola temporada, dejando al joven de 22 años en el limbo para la segunda mitad de la temporada.