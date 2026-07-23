Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images
Khaled Mahmoud

Traducido por

El Aston Villa anuncia el fichaje de Alejandro Garnacho, procedente del Chelsea

Fichajes
A. Garnacho
Aston Villa
Chelsea
Premier League

El Aston Villa ha confirmado el fichaje de Alejandro Garnacho, procedente del Chelsea, mientras Unai Emery sigue reestructurando su plantilla para la nueva temporada. El internacional argentino llega a Villa Park cedido por una temporada, con una opción de compra para quedarse en la región de West Midlands.

  • Emery ficha a su principal objetivo en ataque

    El jugador, de 22 años, llega a Villa Park cedido por toda la temporada tras una etapa irregular en Stamford Bridge. Emery celebró el fichaje: «Estamos encantados con Alejandro. Tiene mucho talento, es joven y quiere ayudar a nuestro proyecto».

    Aunque por ahora es una cesión, el acuerdo incluye una cláusula de compra obligatoria que lo haría permanente si se cumplen ciertos objetivos de rendimiento durante la temporada 2026-27.





    • Anuncios
  • Alejandro Garnacho Chelsea 2025-26 FA CupGetty

    Análisis de la eliminación del Chelsea

    La salida de Garnacho del Chelsea se produce tras el fichaje récord de Morgan Rogers, procedente del Villa, por 117 millones de libras. Los «Blues» lo ficharon en septiembre por 40 millones de libras procedente del Manchester United, donde había disputado 144 partidos con el primer equipo. A pesar de jugar 43 partidos la temporada pasada, el extremo quedó fuera de los planes del club. En Stamford Bridge marcó ocho goles y dio cuatro asistencias.


  • La intensa campaña de fichajes de Villa

    El fichaje de Garnacho se incluye en una estrategia más amplia que ha animado Villa Park este verano. Es el cuarto refuerzo tras los de Johan Manzambi, Joao Gomes y Modou Keba Cisse. Su llegada se financia con las ventas de jugadores, que han reportado casi 200 millones de libras. Salidas de peso, como las de Youri Tielemans y Donyell Malen, han dado a Emery la libertad financiera para fichar perfiles como el de Garnacho y reforzar la plantilla.

    Garnacho llega a un equipo en pleno auge: campeón de la Europa League, cuarto en la Premier y clasificado para la Champions. Además, el 12 de agosto disputará la Supercopa de la UEFA contra el París Saint-Germain.



    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Perspectivas de futuro en Villa Park

    Si se confirma el traspaso, Garnacho ya habría acordado un contrato de cuatro años con el Aston Villa, lo que muestra la confianza del club en su potencial. Además, el Manchester United recibiría un 10 % de cualquier venta futura, según las condiciones establecidas cuando fichó por el Chelsea en 2025.


Amistosos
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Amistosos
Western Sydney crest
Western Sydney
WES
Chelsea crest
Chelsea
CHE