Mark Doyle

¡El asiento de Arne Slot se ha calentado aún más! Xabi Alonso está listo para echar una sombra sobre el entrenador del Liverpool bajo presión, mientras el holandés intenta revivir a los Reds y mantener su trabajo

Arne Slot no tiene un respiro en este momento. El partido contra Barnsley en casa en la FA Cup debería haber sido una noche cómoda de lunes para el técnico de Liverpool bajo presión. Sin embargo, Dominik Szoboszlai tenía otras ideas. Después de haber roto el empate con un potente disparo desde lejos antes de que Jeremie Frimpong anotara su primer gol en Anfield con un remate igualmente contundente, el húngaro regaló un gol a los oponentes de tercera categoría de Liverpool justo antes del descanso con uno de los errores más inexplicables que se pueden ver en un campo de fútbol.

"No creo que debas hacer eso en un partido de la FA Cup o la Copa de la Liga, un partido amistoso o incluso en una sesión de entrenamiento," dijo Slot sobre el fallido taconazo de Szoboszlai dentro de su propia área de seis yardas. "Es una elección extraña y tengo mi opinión al respecto, pero prefiero guardármela para mí y hablar de eso con Dom."

Como consecuencia de la estupidez de Szoboszlai, lo que parecía una tarea sencilla se convirtió en otro examen exhaustivo de las deficiencias defensivas del Liverpool y su capacidad para descomponer bloques bajos, uno que apenas superaron gracias a la introducción en la segunda mitad de Florian Wirtz y Hugo Ekitike, un par de jugadores fichados el verano pasado por más de 170 millones de libras ($230m).

El marcador final de 4-1 indudablemente halagó a los Reds y no hizo absolutamente nada para calmar el creciente escepticismo que rodea a Slot. De hecho, solo va a estar bajo más escrutinio entre ahora y el final de la temporada, ya que apenas unas horas antes del último pobre rendimiento del Liverpool, el hombre que muchos fanáticos querían ver suceder a Jurgen Klopp como entrenador volvió a estar disponible...

    El entrenador que todos querían

    Cuando Klopp reveló dramáticamente que dejaría el Liverpool al final de la campaña 2023-24, se presumía que Xabi Alonso lo reemplazaría. El español había tenido un inicio tremendamente impresionante en su carrera como entrenador y estaba a poco más de la mitad de una campaña invicta, ganadora de dobletes en Alemania con el Bayer Leverkusen.

    Como resultado, Alonso era el nombre más caliente en el mercado de entrenadores. Casi todos los clubes élite de Europa lo querían, y especialmente aquellos en los que también había jugado como jugador: Liverpool, Bayern Múnich y Real Madrid. 

    Sin embargo, Alonso dejó claro de inmediato que no estaba listo para dejar el Leverkusen, lo que lo descartó para las vacantes inminentes en Merseyside y Múnich, y finalmente decidió quedarse otro año en el BayArena antes de aceptar la oportunidad de llenar el vacío dejado por Carlo Ancelotti en el Bernabéu el pasado mayo. 

    Para entonces, sin embargo, nadie en el Liverpool anhelaba el regreso de uno de los centrocampistas más elegantes que haya jugado en Anfield. Durante una temporada sensacional de debut en Anfield, que incluyó una fantástica victoria 4-0 sobre el Leverkusen de Alonso en la Liga de Campeones, Slot había hecho que suceder a un verdadero ícono del Kop como Klopp pareciera más fácil de lo que cualquiera podría haber imaginado. El 20º título de liga de Liverpool se ganó con cuatro partidos de sobra y, dos días después de que Alonso fuera formalmente presentado como nuevo entrenador del Madrid, Slot fue nombrado el Entrenador de la Temporada de la Premier League.

    Sin embargo, mucho ha cambiado en el interín.

    Víctima del poder de los jugadores

    Menos de ocho meses después de que Madrid celebrara el regreso de "uno de los mejores entrenadores del mundo", revelaron que se habían separado de Alonso "de mutuo acuerdo". Sin embargo, no había nada de mutuo en ello. Alonso había sido despedido debido al poder de los jugadores - y su despido se había estado gestando desde hace tiempo. 

    Vinicius Jr hizo pública su insatisfacción con el sucesor de Ancelotti durante el primer Clásico de la temporada, pero otras figuras clave dentro del vestuario del Madrid estaban igualmente frustradas con las exigencias y el comportamiento del español, haciendo inevitable su salida prematura, ya que el presidente del club, Florentino Pérez, siempre ha dado más importancia a los jugadores que a los entrenadores. 

    En ese sentido, es poco probable que la reputación de Alonso como uno de los entrenadores jóvenes más emocionantes e innovadores del juego actual se vea indebidamente afectada por su salida de Madrid - y ciertamente no a los ojos de los aficionados del Liverpool, quienes lo adoraron como jugador y lo ansiaban como entrenador. 

    Incluso cuando los rumores de problemas en el vestuario del Real comenzaron a surgir, se hablaba de que el hombre de 44 años sería bienvenido de vuelta en Anfield con los brazos abiertos - principalmente porque Slot parecía completamente incapaz de detener la peor racha de resultados del Liverpool desde 1954. De hecho, el exentrenador del Feyenoord tuvo suerte de que Alonso no estuviera ya disponible mientras los Reds se desplomaban en su novena derrota en 12 partidos, contra el Nottingham Forest el 22 de noviembre. 

    Por supuesto, los resultados de los Reds han mejorado desde entonces - pero las actuaciones no.

    Sigo buscando respuestas

    La victoria sobre Barnsley extendió la racha invicta de Liverpool a 11 juegos en todas las competiciones. Sin embargo, los Rojos todavía están jugando mal, careciendo de fluidez real o penetración en su juego. Encontrar un camino a través o alrededor de defensas muy cerradas sigue siendo una verdadera lucha, razón por la cual han empatado cinco de sus últimos nueve partidos de la Premier League.

    A Liverpool se le elogió con razón por sumar un punto en el Emirates la semana pasada, particularmente porque dominaron la mayor parte del segundo tiempo fuera de casa contra los líderes de la Premier League. Sin embargo, mientras los Rojos tuvieron mucha posesión del balón contra el Arsenal, una vez más no lograron hacer mucho con él, razón por la cual no lograron reducir la vergonzosa brecha de 14 puntos entre los dos equipos.

    En consecuencia, Slot estaba "un poco sorprendido" por la reacción positiva ante el tipo de actuación que anteriormente había provocado nada más que negatividad.

    "Cuando tenemos un 60 o 70 por ciento de posesión del balón contra otros equipos, la gente lo encuentra aburrido, pero ahora es una 'buena actuación'", dijo Slot durante su conferencia de prensa posterior al partido en el norte de Londres. "Apenas creamos una oportunidad de nuevo, pero esto es lo que somos en este momento. Podemos dominar la posesión, sabemos cómo hacer el armado del juego, pero obviamente tenemos problemas en algunas cosas.

    "Las jugadas a balón parado son una de ellas, pero encontrar el pase correcto y la ejecución correcta en el último tercio, eso es algo que todavía no está al nivel de algunos otros equipos. Y por eso estamos trabajando todos los días para mejorar."

    'No suficientes oportunidades'

    Liverpool mostró al menos más amenaza ofensiva el lunes, pero básicamente porque Barnsley comenzó a creer que realmente podían darle la vuelta al partido en la segunda mitad, dejando así más espacio para que las superestrellas suplentes Wirtz y Ekitike explotaran en las etapas finales. También pareció significativo que el gol decisivo del equipo local no viniera de una jugada de pase incisiva, sino de un disparo especulativo desde lejos.

    Para crédito del entrenador, fue una vez más lo suficientemente honesto como para admitir que el juego general de Liverpool había dejado mucho que desear.

    "Estuve contento con los goles que anotamos," dijo el hombre de 47 años a TNT Sports. "Fueron bonitos goles. Pero creo que fue un partido que estuvo apretado durante demasiado tiempo, porque con 2-0 y luego cediendo un gol lo hizo difícil hasta cinco o diez minutos antes del final. Así que sí, buenos goles pero no suficientes oportunidades con toda la posesión que tuvimos."

    Y la naturaleza recurrente de los problemas de Liverpool no refleja bien en el entrenador.

    Los fichajes de verano comienzan a brillar

    Hay indudablemente algunas razones para el optimismo, principalmente debido a los nuevos fichajes, casi todos los cuales están comenzando a asentarse.

    Wirtz puede haber desperdiciado una oportunidad contra Barnsley, pero su posterior disparo a la esquina superior significa que ahora ha marcado tres veces en sus últimas cinco apariciones, mientras que verlo a él y a Ekitike creando goles el uno para el otro indudablemente augura un buen futuro. No es una exageración decir que la pareja podría terminar convirtiéndose en uno de los dúos más devastadores de la Premier League.

    Por supuesto, otra ex estrella de la Bundesliga también está comenzando a encontrar su lugar en Anfield, con el Liverpool ahora disfrutando los beneficios de tener a un Frimpong en plena forma corriendo por su banda derecha.

    Quizás lo más alentador de todo, Milos Kerkez presentó su mejor actuación de la temporada contra Bukayo Saka la semana pasada, lo que debería hacer maravillas por la confianza de un jugador que parecía completamente fuera de lugar durante los primeros meses de la temporada.

    Aún así, aunque hay señales claras de que las incorporaciones más recientes finalmente están a punto de hacer notar su presencia adecuadamente en Anfield, Slot todavía tiene muchos otros problemas que resolver.

    No hay evidencia de evolución

    La forma individual y el estado físico de hombres clave como Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch y Cody Gakpo siguen siendo motivo de preocupación, la lesión de final de temporada más inoportuna sufrida por Conor Bradley significa que probablemente veremos a Szoboszlai y Curtis Jones jugar fuera de posición como lateral derecho varias veces más esta temporada, mientras que todavía parece que la relación de Slot con Mohamed Salah va a requerir más atención si el egipcio quiere volver a su mejor nivel.

    Sin embargo, el problema más grande en este momento es la falta general de coherencia y consistencia. Como Slot ha admitido abiertamente, Liverpool simplemente no está produciendo actuaciones completas esta temporada, y hay dos razones obvias para ello: una inquietante falta de urgencia e intensidad, y carencias en jugadas a balón parado en ambas áreas.

    Quizás lo más preocupante de todo, sin embargo, es que aún no hemos visto patrones de juego claros esta temporada, ilustraciones vívidas de lo que exactamente el entrenador está tratando de hacer con su equipo ganador del título. Slot dice que, aunque no ha cambiado su estilo, otros equipos sí lo han hecho, empleando bloques bajos y balones largos para sortear la presión del Liverpool al mismo tiempo que neutralizan su amenaza ofensiva.

    Se gastó una enorme cantidad de dinero en agregar dimensiones adicionales al equipo de Slot, para hacerlos más impredecibles y, por lo tanto, más difíciles de detener, pero, en su mayoría, solo se han vuelto más difíciles de ver. Los próximos meses son, por tanto, de vital importancia para el neerlandés, porque, con la liga perdida, las actuaciones se han vuelto tan importantes como los puntos desde la perspectiva de los aficionados.

    Además de buscar buenas carreras en las copas, un conjunto de seguidores, famoso por su paciencia, quiere ver evidencias de evolución, prueba de que estarán en posición de reclamar su título la próxima temporada. En tal escenario, aceptarían resultados más mixtos en la segunda mitad de la temporada. 

    Lo que no tolerarán, sin embargo, es más fútbol aburrido - especialmente ahora que el reemplazo más emocionante posible está de nuevo en el mercado.

