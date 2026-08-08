El Arsenal sigue muy de cerca a Yildiz este verano mientras busca reforzar su delantera, según La Stampa. El club londinense ha centrado su atención en el internacional turco después de no concretar un ambicioso movimiento por Vinicius.

Vinicius acabó firmando un nuevo contrato con el Real Madrid, lo que ha llevado al Arsenal a buscar opciones alternativas para esa zona del campo. Yildiz se ha convertido en un candidato atractivo para reforzar la parcela ofensiva del equipo de Mikel Arteta de cara a la nueva temporada. El jugador de 21 años firmó una campaña estelar con la Juventus, consolidándose como uno de los jóvenes talentos más ilusionantes del fútbol europeo. La temporada pasada participó en 20 goles en todas las competiciones.