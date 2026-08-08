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El Arsenal sigue al crack de la Juventus Kenan Yildiz tras quedarse sin Vinicius Junior
Arsenal va a por Yildiz tras el revés con Vinicius
El Arsenal sigue muy de cerca a Yildiz este verano mientras busca reforzar su delantera, según La Stampa. El club londinense ha centrado su atención en el internacional turco después de no concretar un ambicioso movimiento por Vinicius.
Vinicius acabó firmando un nuevo contrato con el Real Madrid, lo que ha llevado al Arsenal a buscar opciones alternativas para esa zona del campo. Yildiz se ha convertido en un candidato atractivo para reforzar la parcela ofensiva del equipo de Mikel Arteta de cara a la nueva temporada. El jugador de 21 años firmó una campaña estelar con la Juventus, consolidándose como uno de los jóvenes talentos más ilusionantes del fútbol europeo. La temporada pasada participó en 20 goles en todas las competiciones.
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Los informes de seguimiento se intensifican mientras la Juve prepara un plan de contingencia
Según el mismo informe, el Arsenal ha retomado activamente el seguimiento del talentoso mediapunta. Sky journalist Sacha Tavolieri ya había vinculado anteriormente al gigante del norte de Londres con el jugador a principios de este mercado de fichajes.
El renovado interés llega en medio de las sugerencias de que la Juventus quizá ya esté preparándose para una posible salida. El club de Turín ha incorporado al talentoso extremo joven Kerim Alajbegovic como otra opción de ataque. Aunque la Juventus puede simplemente estar planificando el futuro al sumar a grandes promesas, la llegada de Alajbegovic podría facilitar que el Arsenal convenza al conjunto italiano para vender a Yildiz este verano.
Encaje táctico en el ataque en evolución de Arteta
Yildiz es considerado un encaje ideal para el planteamiento táctico de Arteta en el norte de Londres. El Arsenal busca activamente una mejora en la banda izquierda tras una temporada irregular del extremo brasileño Gabriel Martinelli. La profundidad ofensiva de los Gunners ya ha experimentado una rotación significativa durante el actual mercado de fichajes.
Leandro Trossard dejó el Emirates Stadium a principios de este verano para unirse al conjunto turco Besiktas. El Arsenal actuó con rapidez para sustituir a Trossard con el fichaje del extremo griego Christos Tzolis, procedente del Club Brugge. Sin embargo, incorporar a un jugador de la calidad de Yildiz añadiría aún más profundidad y dinamismo a la plantilla.
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Próximos pasos en la persecución de fichajes del Arsenal
Con el Arsenal manteniendo su labor de seguimiento, las conversaciones podrían intensificarse a medida que avance el mercado de fichajes. El club londinense sigue decidido a asegurarse otro atacante de primer nivel para completar la construcción de su plantilla.
Está por ver si la Juventus está dispuesta a autorizar una venta del jugador de 21 años. Sin embargo, la incorporación de Alajbegovic proporciona al gigante italiano más cobertura en las bandas. Ahora, el Arsenal evaluará cuidadosamente sus opciones antes de decidir si presenta una oferta formal por el internacional turco.
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