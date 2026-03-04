Getty
El Arsenal Invincible afirma que NADIE podría hacer un mejor trabajo que Mikel Arteta como entrenador, por lo que se apoya su continuidad incluso si no consiguen el título de la Premier League
El Arsenal decidido a sacudirse la etiqueta de «casi hombres»
Arteta ya había saboreado anteriormente los triunfos en la FA Cup y la Community Shield, pero ha visto cómo su costosa plantilla se ha ganado la etiqueta de «casi ganadores». Esto se debe a que el Arsenal ha quedado subcampeón de la máxima categoría inglesa durante tres temporadas consecutivas.
También ha llegado a las semifinales de las competiciones nacionales y europeas, solo para ver cómo sus sueños colectivos de conseguir un título importante se desvanecían cruelmente. Arteta está bajo presión para cumplir con las expectativas, y se plantea la extraña pregunta de si más decepciones en la búsqueda de trofeos llevarían a un cambio en el banquillo del Emirates.
Arteta es consciente de la presión a la que está sometido en su trabajo.
El español de 43 años es plenamente consciente de la necesidad de obtener resultados en un negocio orientado a los resultados y no rehuirá ese reto. Mientras persigue los títulos de la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup, ha declarado: «Tenemos unas instrucciones muy claras. Tenemos que vivir el presente. Lo que hicimos en el pasado es fantástico, pero tenemos que vivir el presente, y el presente es maravilloso. Estamos exactamente donde queremos estar en todas las competiciones, pero aún queda mucho por jugar y tenemos que ganárnoslo como lo hemos hecho en los últimos siete u ocho meses».
El Arsenal ha sido acusado en ocasiones de dejar escapar los trofeos, al permitir que los títulos nacionales se le escaparan de las manos. Se ha cuestionado su fortaleza mental, ya que los Gunners suelen fallar cuando las cosas se ponen difíciles.
Sin embargo, son eternos aspirantes a los premios más importantes. Eso debe considerarse un paso en la dirección correcta y Arteta merece mucho crédito por reconstruirelequipo tras la marcha de Arsène Wenger y la desafortunada etapa de Unai Emery al frente del equipo.
¿Debería Arteta quedarse aunque el Arsenal no consiga ningún título?
El césped no siempre es más verde, según el exdelantero del Arsenal Aliadiere, que, en declaraciones a Gambling.com, los expertos en casinos online del Reino Unido, respondió a GOAL cuando se le preguntó si los Gunners tenían al hombre adecuado al mando: «Al cien por cien. Para mí, al millón por cien. Solo miro el progreso y miro la plantilla. ¿Somos mejores que el año pasado? Sí, lo somos. ¿Tenemos una plantilla mejor que la del año pasado? Sí. ¿Crees que Arteta, como entrenador actual, es mejor de lo que logró y hizo el año pasado? Sí, lo es.
Porque si al comienzo de la temporada le hubieras dicho a cualquier aficionado del Arsenal que en marzo seguirías luchando por cuatro trofeos, por todo, dirías: «Un momento, es perfecto, ¿no? Podríamos haber quedado fuera de dos copas, o tres. Podríamos haber quedado fuera de todo. Y seguimos luchando y además a un nivel muy alto. No estamos luchando a cinco, seis o siete puntos del líder. No, somos líderes con cinco puntos de ventaja, que podrían ser dos. Líderes de la Champions League, con un buen emparejamiento que nos permite pasar y llegar hasta el final. Buen emparejamiento en la FA Cup y en la final de la Carabao Cup.
Para mí, ya es un gran éxito y sé que queréis ganar trofeos y creo que lo haremos al final de esta temporada. Para mí, no hay duda de que Mikel es el hombre adecuado y seguirá mejorando y haciendo que el equipo y la plantilla sean cada vez mejores. No veo a nadie más que pueda venir y hacer un trabajo mejor».
Partidos del Arsenal 2025-26: el destino de Arteta se decidirá en una recta final crucial
El Arsenal se enfrentará al Bayer Leverkusen en los octavos de final de la Liga de Campeones, tras haber obtenido un camino favorable en esa competición, mientras que el Manchester City se enfrentará en la final de la Carabao Cup en Wembley el 22 de marzo.
El Arsenal se enfrentará al Brighton en la Premier League el miércoles, antes de viajar a Mansfield, equipo de la League One, para disputar un partido de la FA Cup. Arteta se encamina hacia otra etapa decisiva de la temporada, en la que su futuro podría verse determinado por lo que suceda en las próximas semanas y meses.
