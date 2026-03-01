Getty Images
Traducido por
El Arsenal está en camino de celebrar el St Totteringham's Day más temprano de su historia
Celebración del Día de San Totteringham
El escenario es sencillo para los que están en la mitad roja de la capital. Si el Tottenham, amenazado por el descenso, no consigue ganar al Fulham el domingo, la fiesta podrá comenzar oficialmente. Pero independientemente de lo que ocurra en Craven Cottage, el Arsenal tendrá garantizado terminar por encima del Spurs en la Premier League por cuarta temporada consecutiva si vence al Chelsea en el Emirates Stadium esa misma noche. Esto supone un cambio radical con respecto al periodo de seis años comprendido entre 2017 y 2022, en el que la mitad blanca del norte de Londres ostentaba el dominio regional.
- AFP
La historia llama a la puerta de los ambiciosos de Arteta
Si los resultados les son favorables este domingo, se batirá el récord anterior del St Totteringham's Day más temprano. La referencia actual se estableció el 9 de marzo de 2008, durante la era de Arsene Wenger. El Día de San Totteringham, que surgió como un término jocoso en la página web «Arseweb» a principios de la década de 2000, se ha convertido en un elemento básico de la cultura futbolística inglesa. El hecho de que pueda llegar el 1 de marzo pone de relieve la enorme brecha que se ha abierto entre los dos clubes en los últimos 18 meses de la Premier League.
La contundente victoria por 4-1 del pasado fin de semana en el Tottenham Hotspur Stadium, en la que Eberechi Eze y Viktor Gyokeres acapararon los titulares al marcar dos goles cada uno, sirvió como un sombrío recordatorio de la trayectoria actual de ambos equipos. Mientras que el Arsenal recuperó su ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City con esa victoria, los Spurs se quedan mirando al abismo. Actualmente a 32 puntos de sus rivales, los Lilywhites luchan desesperadamente por la supervivencia. El nuevo entrenador interino, Igor Tudor, que sustituyó recientemente a Thomas Frank, tiene ante sí la monumental tarea de mantener al club en la máxima categoría.
La pesadilla del descenso del Tottenham se agrava
Las estadísticas son dolorosas para los fieles seguidores del Tottenham. La clasificación final prevista, basada en los puntos por partido actuales, sugiere que el Arsenal terminará con 83 puntos, mientras que los Spurs solo obtendrán 41. Si esto se cumple, la diferencia de 42 puntos sería la segunda mayor en la historia de la Premier League entre los dos rivales, solo por detrás de los 45 puntos que se registraron durante la emblemática campaña de los «Invencibles» de 2003-04. Tudor ha sido muy franco sobre la realidad de la situación y recientemente ha declarado que su equipo se encuentra en una batalla «a vida o muerte» por el descenso, ya que sigue peligrosamente cerca de la zona de descenso.
El contraste en cuanto a estabilidad es igualmente marcado. Mientras que el Tottenham ha tenido tres entrenadores permanentes desde la última vez que terminó por encima del Arsenal en 2022, Mikel Arteta ha tenido tiempo para formar una plantilla capaz de luchar por el título. Bajo la dirección del español durante seis años, los Gunners se han convertido en una máquina implacable, mientras que los Spurs han sufrido un colapso total que los ha dejado a cuatro puntos de los tres últimos puestos. El dominio del norte de Londres ha vuelto por completo al Emirates, y es probable que los libros de récords lo reflejen el domingo por la noche.
- Getty Images Sport
Un cambio de poder consolidado en el norte de Londres
El Arsenal ha terminado por encima del Tottenham en 25 de las últimas 33 temporadas de la Premier League, y la 26ª es ahora una mera formalidad. Aunque las celebraciones se retrasen este fin de semana, la próxima oportunidad llegará contra el Brighton el 4 de marzo. Sin embargo, la posibilidad de echar sal en la herida confirmándolo el 1 de marzo es una oportunidad que los fieles del Emirates estarán deseando aprovechar. El equipo de Arteta no da señales de ralentizarse a pesar de un pequeño tropiezo a principios de mes, con empates consecutivos contra el Brentford y el Wolves en la liga. Por el contrario, los hombres de Tudor no han conseguido ni una sola victoria en la liga en lo que va de 2026. Mientras los aficionados preparan sus pancartas y cánticos para el domingo, la realidad de la jerarquía del norte de Londres nunca ha sido más clara. Se acerca el St Totteringham's Day y, esta vez, llega antes de lo habitual.
Anuncios