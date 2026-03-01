El Arsenal está en camino de celebrar el St Totteringham's Day más temprano de su historia

Si los resultados les son favorables este domingo, se batirá el récord anterior del St Totteringham's Day más temprano. La referencia actual se estableció el 9 de marzo de 2008, durante la era de Arsene Wenger. El Día de San Totteringham, que surgió como un término jocoso en la página web «Arseweb» a principios de la década de 2000, se ha convertido en un elemento básico de la cultura futbolística inglesa. El hecho de que pueda llegar el 1 de marzo pone de relieve la enorme brecha que se ha abierto entre los dos clubes en los últimos 18 meses de la Premier League.

La contundente victoria por 4-1 del pasado fin de semana en el Tottenham Hotspur Stadium, en la que Eberechi Eze y Viktor Gyokeres acapararon los titulares al marcar dos goles cada uno, sirvió como un sombrío recordatorio de la trayectoria actual de ambos equipos. Mientras que el Arsenal recuperó su ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City con esa victoria, los Spurs se quedan mirando al abismo. Actualmente a 32 puntos de sus rivales, los Lilywhites luchan desesperadamente por la supervivencia. El nuevo entrenador interino, Igor Tudor, que sustituyó recientemente a Thomas Frank, tiene ante sí la monumental tarea de mantener al club en la máxima categoría.