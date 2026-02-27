Getty/GOAL
El Arsenal descubre el precio de Anthony Gordon, ya que los Gunners pretenden ganarle al Liverpool y al Manchester United por la estrella del Newcastle
El Newcastle quiere cerca de 95 millones de libras por la venta de Gordon.
Según The Sun, el Arsenal cree que esa cifra será suficiente para sacar a Gordon del St James' Park. Están dispuestos a pagarla, ya que Mikel Arteta busca reforzar aún más su línea de ataque en el Emirates Stadium.
Cualquier acuerdo por Gordon supondría su salida del norte de Londres, lo que supondría una mayor competencia por el puesto de extremo izquierdo para Gabriel Martinelli y Leandro Trossard. Sin embargo, habrá que convencer al Newcastle para que rebaje sus pretensiones.
Se afirma que querrían alrededor de 95 millones de libras (128 millones de dólares) por cualquier venta de Gordon, pero, con dos años restantes de contrato, el Arsenal confía en poder ficharlo por menos. Se dice que Arteta es «un admirador de Gordon desde su etapa en el Everton».
Cómo ha reaccionado Gordon ante los rumores sobre su traspaso
No es la primera vez que Gordon se plantea abandonar Tyneside. Ya en 2024 se especuló con su regreso a sus raíces en Merseyside, al club de su infancia, el Liverpool, tras un verano difícil, en el que participó con Inglaterra en la Eurocopa, lo que le afectó mentalmente al veloz extremo.
Gordon ha declarado desde entonces al Daily Mail: «Fue difícil para mí porque, por un lado, tenía la Eurocopa, que fue horrible para mí mentalmente. Estaba allí, pero no jugaba. Luego estaba el tema del traspaso. Con las normas PSR (normas de rentabilidad y sostenibilidad), pensé que me iría en algún momento del mercado. No fue así. Tuve que hacerme a la idea [de fichar por el Liverpool] al principio, y luego volver a hacerme a la idea [cuando no se produjo] fue difícil. Soy un ser humano. Es realmente difícil».
Se han minimizado los nuevos rumores sobre el Liverpool, y Gordon dijo a principios de 2026, cuando se le preguntó sobre su futuro: «Es lo mismo de siempre. No he oído nada, quizá quieran decírmelo a mí antes de decírselo a ustedes (los medios de comunicación). He pasado por suficientes traspasos como para saber que todo eso son tonterías.
«Estoy centrado en mí mismo y en el equipo, estoy centrado en el presente. Si miras demasiado lejos en el futuro, empiezas a rendir por debajo de tu nivel. Y créeme, lo he hecho (antes) y no voy a hacerlo ahora».
Por qué Gordon le gusta al entrenador del Arsenal, Arteta
Se dice que a Arteta le gusta la versatilidad de Gordon, ya que ha sido utilizado como falso nueve por el Newcastle esta temporada y añadiría mayor profundidad a la plantilla del Arsenal. Se espera que este verano se asegure una plaza en la selección inglesa para el Mundial.
Queda por ver si Gordon se marchará antes o después de ese torneo en Norteamérica. Aunque, según se informa, el Arsenal está dispuesto a intensificar su interés, será necesario recaudar fondos de las ventas antes de volver a invertir.
El Liverpool y el Manchester United siguen en la pugna por Gordon.
El verano pasado, Arteta recibió un presupuesto de 250 millones de libras (337 millones de dólares), lo que elevó su gasto total como entrenador de los Gunners por encima de los 1000 millones de libras (1300 millones de dólares). Ben White es uno de los jugadores que, según se dice, sobra en el Emirates. Christian Norgaard también podría ser traspasado, ya que el centrocampista danés aún no ha debutado en la Premier League esta temporada.
El supuesto interés del Arsenal por Gordon habrá sido tomado en cuenta en Anfield y Old Trafford, ya que el Liverpool y el United están elaborando sus propios planes de fichajes. No le pondrán las cosas fáciles a un rival nacional si se desata una pugna por el traspaso, ya que parece que hay un jugador con experiencia en la Premier League disponible si el precio es el adecuado.
