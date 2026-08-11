El Arsenal está siguiendo activamente la situación del defensa del Barcelona Kounde, ya que busca reforzar su línea defensiva, según Sport. El conjunto de la Premier League sigue muy de cerca al versátil francés durante los cruciales últimos días del mercado de fichajes.

El Barcelona se centra actualmente en cuadrar sus cuentas para generar el espacio esencial en el límite salarial. Tras la salida de Ronald Araujo y la inminente venta de Marc Casado por 40 millones de euros, el gigante catalán sigue abierto a más salidas. Si llega una oferta importante, según los informes, el Barcelona estaría dispuesto a desprenderse de Kounde. El defensa ya se ha incorporado a la pretemporada, pero su futuro a largo plazo en el club es cada vez más incierto.