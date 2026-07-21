El árbitro de la Premier League Anthony Taylor se retirará tras el Mundial de 2026; ya planea su «próximo capítulo» tras 20 años como árbitro

Taylor ha anunciado su retirada inmediata del arbitraje, tras 20 años y 831 partidos.

El árbitro, de 47 años, que empezó como funcionario de prisiones antes de incorporarse a la Football League en 2006, dirigió su último partido el 6 de julio de 2026: España venció 1-0 a Portugal en los octavos de final del Mundial.

Al anunciar su retiro, reconoció la enorme presión de arbitrar en la élite: «Ha sido un privilegio inmenso, pero la presión es intensa y el escrutinio, constante. Es hora de dar un paso al costado y empezar el siguiente capítulo de mi carrera».



