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El árbitro de la Premier League Anthony Taylor se retirará tras el Mundial de 2026; ya planea su «próximo capítulo» tras 20 años como árbitro
Una carrera legendaria llega a su fin
Taylor ha anunciado su retirada inmediata del arbitraje, tras 20 años y 831 partidos.
El árbitro, de 47 años, que empezó como funcionario de prisiones antes de incorporarse a la Football League en 2006, dirigió su último partido el 6 de julio de 2026: España venció 1-0 a Portugal en los octavos de final del Mundial.
Al anunciar su retiro, reconoció la enorme presión de arbitrar en la élite: «Ha sido un privilegio inmenso, pero la presión es intensa y el escrutinio, constante. Es hora de dar un paso al costado y empezar el siguiente capítulo de mi carrera».
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Homenajes de la comunidad arbitral
Howard Webb, director de arbitraje de Pro Ref, rindió homenaje al árbitro nacido en Wythenshawe y reconoció el vacío que dejará Taylor en la máxima categoría del fútbol inglés.
«Anthony ha prestado un servicio fantástico al fútbol durante muchos años, tanto a nivel nacional como internacional», señaló Webb. «Se le ha confiado en repetidas ocasiones el arbitraje de los partidos más importantes».
Su carrera se desarrolló en entornos de alta presión, desde la final de la EFL Cup 2015 hasta la final de la Europa League 2023. Se ganó el reconocimiento por su serenidad en el partido de la Eurocopa 2020 entre Dinamarca y Finlandia, donde actuó con rapidez cuando Christian Eriksen se desplomó en el campo».
Cómo afrontar la polémica y a Mourinho
A pesar de su prestigioso currículum, Taylor vivió tensiones, sobre todo su enfrentamiento con José Mourinho. Tras la final de la Europa League de 2023 entre Sevilla y Roma, el técnico portugués lo aguardó en el aparcamiento del estadio y lo llamó «vergüenza» dos veces.
Al recordar el incidente en 2025, Taylor subrayó cómo ese tipo de comportamiento afecta a los árbitros más allá del partido: «Es la peor situación de insultos que he vivido, no solo porque viajaba con mi familia, sino porque muestra cómo el comportamiento de unos afecta a otros».
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Planificar el próximo capítulo
Al retirarse, Taylor deja un legado de 163 partidos internacionales y la reputación de árbitro de confianza, aunque a menudo cuestionado. Su salida se produce en un momento de cambio para el arbitraje inglés, pues Pro Ref unificará a sus árbitros en un solo grupo para la temporada 2026-27.
El veterano ya había insinuado que su etapa en el campo llegaba a su fin por la diferencia de edad con los jugadores. Tras 20 años como árbitro, se espera que Taylor siga vinculado al deporte, aunque aún no ha revelado sus planes futuros.
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