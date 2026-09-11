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El amor por Anfield: Araújo deja atrás al Barcelona

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Araújo se imagina su futuro lejos del Barcelona

Ronald Araújo no ha necesitado mucho tiempo para sentirse como en casa en la ciudad de Liverpool, pues el defensa uruguayo, cedido esta temporada por el Barcelona, está feliz con su nueva aventura en Inglaterra.

El diario Sport señaló, citando al "Daily Mail", que Araújo ya se imagina prolongar su estancia en el estadio de Anfield más allá del próximo verano, pese a que su contrato con el Barcelona está vigente hasta el verano de 2031.

Araújo solo ha participado como titular en dos partidos desde su llegada al Liverpool, pero su rendimiento ya ha dejado una gran impresión en la afición. 

Su partido ante el Atlético de Madrid fue especialmente destacado, ya que fue elegido mejor jugador del encuentro y ofreció una asistencia de tacón a Dominik Szoboszlai.

El impacto del defensa uruguayo fue inmediato y, en Anfield, empezó a convertirse en uno de los nuevos jugadores favoritos de la afición y, según fuentes cercanas al jugador que hablaron con el "Daily Mail", el sentimiento es mutuo.

Araújo disfruta tanto del club como de la ciudad, y aprovechó sus primeras semanas para pasear por Liverpool y conocer mejor su nuevo entorno. Una de las cosas que más le impresionó fue la gran pasión que viven los habitantes de Merseyside por el fútbol.

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Una operación cuyo valor se acerca a los 55 millones de euros

    Aunque todavía es pronto para saber si el Liverpool decidirá quedarse con Araújo de forma definitiva, el diario Daily Mail confirma la existencia de un acuerdo previo entre ambos clubes que fija el valor del posible traspaso en 47 millones de libras esterlinas, es decir, unos 54 millones de euros, según el tipo de cambio.

    No hay obligación de compra, por lo que la decisión final corresponderá al Liverpool al término de la temporada.

    Araújo, de 27 años, no ocultó su alegría tras la victoria sobre el Atlético de Madrid.

    El defensa uruguayo declaró: «El Liverpool es un club grande, como el Barcelona. Estoy contento y trabajo duro, como se puede ver sobre el terreno de juego. Tengo ganas de más».

    Y añadió: «Estoy realmente feliz de estar aquí porque el Liverpool es un club grande. Tengo muchas ganas de seguir dándolo todo para continuar ayudando al equipo».

    También elogió de manera especial el ambiente del estadio de Anfield, al afirmar: «Me encanta jugar en este estadio. Creo que es un lugar especial y realmente maravilloso».

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Araújo continúa adaptándose rápidamente al Liverpool

    El proceso de adaptación de Araújo continúa también fuera del terreno de juego y, según lo explicado por la mencionada fuente británica, su nivel de inglés sigue siendo limitado, por lo que el Liverpool le proporcionó clases diarias para acelerar su aprendizaje.

    Pero el defensa uruguayo quiso ir un paso más allá, ya que dedica una hora adicional cada noche en su casa para estudiar inglés, y ya es capaz de mantener conversaciones básicas.

    En el vestuario, al principio se apoyó en los jugadores hispanohablantes, aunque futbolistas como Virgil van Dijk y Dominik Szoboszlai también le ayudaron durante sus primeras semanas.

    Asimismo, su entrenador Andoni Iraola no ocultó su satisfacción por el rendimiento del jugador y declaró tras el partido ante el Atlético: "Ha estado muy bien. Y también lo estuvo en el partido anterior".

    Y añadió: "Defensivamente hace bien su trabajo, pero a veces, por el hecho de ser defensa, infravaloramos sus capacidades ofensivas".

    Iraola también elogió la asistencia decisiva de Araújo a Szoboszlai y pronunció una frase con un significado especial sobre el futuro del jugador: "Estoy muy contento con él. Vino con ganas de demostrar que pertenece a este nivel. Espero que podamos mantenerlo aquí".

    Además, el traspaso del defensa uruguayo a Inglaterra no fue casualidad y, según lo informado también por el "Daily Mail", cuando el Liverpool contactó con el entorno del jugador, Araújo fue claro de inmediato en su deseo de aceptar la oferta.

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