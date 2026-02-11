¡El Al-Nassr vuelve a ganar sin CR7! El gigante saudí se impone por 1-0 al Arkadag en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la AFC, con Cristiano Ronaldo ausente de la convocatoria antes de su regreso.

Los visitantes saudíes tardaron solo 19 minutos en adelantarse en el marcador. Una bonita combinación en el centro del campo terminó con Angelo enviando a Abdullah Al Hamdan hacia la portería con un preciso pase en profundidad para que este rematara con habilidad.

Angelo estuvo a punto de marcar el 2-0 a la media hora de juego, cuando recibió un buen pase en el área, pero su remate se fue fuera por poco.

Al Hamdan pudo haber duplicado la ventaja a los 10 minutos de la segunda parte con un disparo desde corta distancia, pero el balón fue directo al portero Rasul Caryyev, que logró desviarlo a córner.

Abdulrahman Abdullah Ghareeb también tuvo una gran oportunidad de dar al Nassr una ventaja de 2-0 al final de la primera parte, pero de alguna manera envió el balón por encima del larguero en un uno contra uno a bocajarro.

El Nassr regresa a Arabia Saudí con una ventaja de 1-0, tras un buen trabajo, y sin la presencia de Ronaldo. Sin embargo, el jugador volverá al equipo este fin de semana.