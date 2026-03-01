El Al-Nassr ofrece información sobre la lesión de Cristiano Ronaldo después de que la estrella portuguesa saliera cojeando del partido ganado en la Liga Profesional Saudí

La lectura táctica del partido por parte del entrenador resultó acertada, ya que el Al-Nassr finalmente rompió la resistencia del Al-Fayha en el minuto 72 gracias a Sadio Mané. Poco después, un disparo de Joao Félix rebotó en el portero y completó la remontada, antes de que Abdullah Al-Hamdan agravara la desgracia de los locales con un tercer gol. Jesús señaló que había previsto que los locales se vendrían abajo físicamente a medida que avanzaba el partido. «Ha sido una victoria importante. El partido fue difícil, como advertí a los jugadores antes. En la segunda parte, nos lo pusimos más fácil y conseguimos darle la vuelta al resultado».

El banquillo del entrenador desempeñó un papel fundamental en la consecución de los tres puntos, ya que los suplentes tuvieron un impacto tangible en el desarrollo del partido.

«Sabía que el Al-Fayha entraría en la segunda parte con menos capacidad física y no podría seguirnos el ritmo. Eso es lo que aprovechamos de la mejor manera posible», reveló. «Como entrenador, mi trabajo consiste en leer con precisión los detalles del partido y hacer los cambios adecuados en el momento oportuno. Pero eso también requiere contar con jugadores que puedan decidir el partido y marcar la diferencia».