El Al-Ittihad se fija en una estrella del Real Madrid valorada en 60 millones de euros tras perder a N'Golo Kanté, que se marcha al Fenerbahçe.

El mercado de fichajes de la Liga Profesional Saudí se prepara para otro verano espectacular, con el Al-Ittihad a la cabeza. El club con sede en Yeda se ha encontrado con un vacío importante en el centro del campo tras la marcha de N'Golo Kanté. El veterano francés, que fue un fichaje estrella para la liga, acortó su estancia en Oriente Medio para fichar por el Fenerbahçe turco después de que el acuerdo inicialmente se viniera abajo.

La salida de Kanté deja al Al-Ittihad sin su motor, y la directiva del club no está perdiendo tiempo en buscar un sucesor. Según los informes, han puesto sus ojos en un jugador que no solo es compatriota de Kanté, sino que también está considerado como uno de los mejores centrocampistas jóvenes del planeta: Camavinga, del Real Madrid.

El club busca un nombre de renombre para tranquilizar a los aficionados y demostrarles que su ambición sigue intacta. Sustituir a un ganador de la Copa del Mundo por uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo sin duda enviaría un mensaje a sus rivales, el Al-Hilal y el Al-Nassr.