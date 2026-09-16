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El Ajax completa el fichaje del ex del Tottenham Yves Bissouma como agente libre
Nuevo comienzo en Ámsterdam para un ex del Tottenham
El Ajax ha confirmado oficialmente el fichaje de Bissouma, poniendo fin al periodo de incertidumbre del centrocampista tras su salida de la Premier League. El internacional maliense, cuyo contrato con el Tottenham expiró al término de la pasada temporada, ha firmado un acuerdo que le mantendrá en el Johan Cruyff ArenA en el futuro inmediato. El club anunció que el contrato entra en vigor de manera inmediata y se extiende hasta el 30 de junio de 2027, proporcionando al experimentado jugador una plataforma a largo plazo para reencontrarse con su mejor versión en la Eredivisie.
Durante su último año en el Tottenham, solo disputó 11 partidos y tuvo dificultades para convencer al cuerpo técnico de su fiabilidad. Su etapa en Londres estuvo marcada por múltiples problemas disciplinarios, incluida una sonada suspensión hace dos años después de que unas imágenes en redes sociales parecieran mostrarle consumiendo óxido nitroso.
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Bissouma revela su mentalidad ganadora
A pesar de las controversias que le acompañaron en el Tottenham, Bissouma llega a los Países Bajos con una actitud desafiante y una idea muy clara de su propósito. El exjugador del Brighton expresó su entusiasmo por unirse a una de las instituciones más históricas del continente. «Me siento muy feliz. Significa mucho, porque el Ajax es uno de los clubes más grandes de Europa. Y para mí ser parte del recorrido de este gran club es algo bonito», declaró Bissouma.
Cuando le preguntaron si el movimiento le había pillado por sorpresa, el centrocampista explicó que ya estaba convencido por la visión presentada por la cúpula del Ajax. «No realmente, porque he hablado con mucha gente aquí de antemano. Me hablaron del proyecto y eso me interesó mucho. Por eso estoy aquí», dijo. «Simplemente me explicaron el proyecto, lo que realmente quieren hacer este año y también en los años que vienen».
Mentalidad ganadora
El fichaje no es solo una apuesta por el talento, sino un movimiento calculado del equipo de captación del Ajax para añadir solidez a su centro del campo. Bissouma no dejó lugar a dudas sobre sus objetivos para el próximo capítulo de su carrera. «Soy un ganador y, entonces, quieres ganarlo todo. Ese es mi deseo y estoy listo para empezar», afirmó.
Bissouma también está deseando asumir un papel de liderazgo dentro de una plantilla que a menudo presume de desarrollar talento joven. «Simplemente voy a darles algunos consejos, como mi forma de ver las cosas y mi forma de ver el fútbol. Solo para que sepan que estoy aquí para todos ellos, para todos los jugadores más jóvenes. Pueden hablar conmigo, podemos tener una muy buena conversación sobre cualquier cosa», añadió.
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El club elogia una nueva incorporación crucial
El director técnico Jordi Cruijff destacó el carácter estratégico del fichaje y reveló que el club había estado siguiendo la situación del jugador durante varios meses. Cruijff señaló que las conversaciones con el jugador comenzaron ya en agosto, y que el club está satisfecho de haber incorporado a un jugador de su calibre sin pagar traspaso.
«Las conversaciones con Yves comenzaron en agosto y estamos encantados de que ahora haya fichado por el Ajax. Hemos incorporado a un jugador con experiencia que sabe lo que hace falta para rendir al más alto nivel. Es capaz de jugar en varias posiciones y esperamos que pueda estar disponible para ser seleccionado lo antes posible».
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