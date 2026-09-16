El Ajax ha confirmado oficialmente el fichaje de Bissouma, poniendo fin al periodo de incertidumbre del centrocampista tras su salida de la Premier League. El internacional maliense, cuyo contrato con el Tottenham expiró al término de la pasada temporada, ha firmado un acuerdo que le mantendrá en el Johan Cruyff ArenA en el futuro inmediato. El club anunció que el contrato entra en vigor de manera inmediata y se extiende hasta el 30 de junio de 2027, proporcionando al experimentado jugador una plataforma a largo plazo para reencontrarse con su mejor versión en la Eredivisie.

Durante su último año en el Tottenham, solo disputó 11 partidos y tuvo dificultades para convencer al cuerpo técnico de su fiabilidad. Su etapa en Londres estuvo marcada por múltiples problemas disciplinarios, incluida una sonada suspensión hace dos años después de que unas imágenes en redes sociales parecieran mostrarle consumiendo óxido nitroso.







