El agresor del desfile de Liverpool, Paul Doyle, ha sido condenado a 21 años y seis meses de prisión por atropellar a los aficionados con su coche

Continuó diciendo sobre el comportamiento de Doyle el día en cuestión: "Tomaste la decisión consciente de conducir más allá de los conos y hacia el corazón de la multitud. En tan solo dos minutos utilizaste tu vehículo de manera que lo convertiste en un arma... conduciendo deliberadamente hacia y sobre más de 100 peatones. Las imágenes son verdaderamente impactantes. Es difícil, si no imposible, transmitir solo con palabras las escenas de devastación que causaste. Muestra cómo acelerabas deliberadamente hacia grupos de aficionados, una y otra vez.”

El abogado defensor, el Sr. Csoka, dijo que a su cliente le tomó varios meses “reconocer mentalmente lo que hizo”.

Agregó: “Está horrorizado por su propia conducta, el efecto en espiral de su conducta fue completamente inesperado para él y completamente inesperado para todos aquellos que lo conocen bien. Ha habido un período de negación... claramente ha habido una evasión de la realidad y eso es un fenómeno bien reconocido cuando un individuo se ve involucrado en un evento inesperado como este, incluso cuando fue su responsabilidad.

“El acusado no fue capaz de reconciliar inmediatamente al hombre que ha sido durante los últimos 30 años con la forma en que se comportó el 26 de mayo, de la misma manera que nadie que lo conoce bien podría creerlo, él tampoco pudo hacerlo durante algún tiempo.”