El agente de Jurgen Klopp revela que el exentrenador del Liverpool fue contactado por el Manchester United y el Chelsea tras su salida de Anfield
Klopp se quedó sin energía en el Liverpool.
Klopp logró un gran éxito durante su etapa en el Liverpool, ganando la Liga de Campeones en 2019 y llevando al Liverpool a su primer título de liga en 30 años en la temporada 2019-20. El entrenador alemán también ganó la FA Cup, la Copa de la Liga y el Mundial de Clubes durante su etapa con los Reds, antes de sorprender a los aficionados de todo el mundo al anunciar su marcha en 2024. Klopp explicó los motivos de su marcha en una emotiva declaración: «Se lo comuniqué al club ya en noviembre. Entiendo que sea una sorpresa para mucha gente en este momento, cuando lo oís por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentarlo. Me encanta absolutamente todo de este club, me encanta todo de la ciudad, me encanta todo de nuestros aficionados, me encanta el equipo, me encanta el personal. Me encanta todo. Pero el hecho de que haya tomado esta decisión demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar. Es que, cómo decirlo, me estoy quedando sin energía. Ahora no tengo ningún problema, obviamente, ya sabía desde hacía tiempo que tendría que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy perfectamente bien. Sé que no puedo seguir haciendo este trabajo una y otra y otra y otra vez».
Klopp, en el punto de mira del Chelsea y el Manchester United
Kosicke ha revelado ahora cómo los clubes han intentado convencer a Klopp para que vuelva a los banquillos, afirmando que ya ha rechazado ofertas de dos rivales del Liverpool en la Premier League: «Incluso el Chelsea y el Manchester United se interesaron por él, aunque Jürgen había dejado claro que no entrenaría a ningún otro club en Inglaterra. Estas ofertas siguen llegando. Está muy contento con lo que ha conseguido. Y sigue siendo maravilloso pasar a la historia como uno de los pocos entrenadores que solo ha dirigido tres clubes y nunca ha sido despedido.
Quizás en algún momento diga que necesita volver a oler el vestuario. Pero por ahora está muy, muy contento en su puesto. Antes de fichar por el Red Bull, Jürgen podría haber entrenado a Estados Unidos o Inglaterra. Probablemente también a Alemania, si Julian Nagelsmann no hubiera estado ya allí».
¿Volverá Klopp a los banquillos?
Klopp ha hablado sobre cómo está disfrutando de la vida lejos del banquillo y que no ha echado de menos la gestión futbolística desde que se hizo cargo del Red Bull. En septiembre, The Athletic le preguntó si pensaba seguir alejado de la banda y respondió: «Eso es lo que creo. Pero nunca se sabe. Tengo 58 años. Si volviera a empezar a los 65, todo el mundo diría: "¡Dijiste que nunca volverías a hacerlo!". Eh, lo siento, ¡lo decía en serio (cuando lo dije)! Eso es lo que pienso ahora. No echo nada de menos».
¿Qué viene después?
Puede que Klopp esté fuera del mundo del fútbol por ahora, pero su nombre sigue apareciendo cada vez que hay una vacante de entrenador. Ya se ha hablado de un posible regreso a Anfield esta temporada, con la incertidumbre sobre la posición de Arne Slot en el Liverpool. El equipo del holandés no ha defendido bien su título de la Premier League, a pesar de las grandes inversiones del verano, y ahora mismo está en el sexto puesto de la tabla.
