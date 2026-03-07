Getty/GOAL
Traducido por
El agente de Jurgen Klopp da una respuesta definitiva a los rumores de que quiere el puesto en el Real Madrid
Se desmienten los rumores sobre Klopp y el Madrid
Klopp ha sido relacionado con el puesto de entrenador del Santiago Bernabéu, y se sugiere que el Real Madrid ve al técnico alemán como el principal candidato para aportar estabilidad al club. Sin embargo, su representante desde hace mucho tiempo, Marc Kosicke, se ha apresurado a acallar los rumores sobre un posible fichaje por la Liga, insistiendo en que su cliente sigue plenamente comprometido con su actual proyecto, lejos de las presiones diarias del área técnica.
- (C)Getty Images
La postura definitiva del agente
Ante los crecientes rumores, Kosicke se mostró firme al desmentir cualquier negociación en curso. «No hay necesidad de responder a preguntas sobre asuntos que son solo rumores. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros en este momento», afirmó Kosicke. Además, aclaró la situación con respecto a la capital española y añadió: «Jurgen Klopp está muy contento con su actual cargo en el Red Bull, y lo que se dice sobre las negociaciones para entrenar al Real Madrid son solo rumores por ahora».
La negación se produce en medio de informes de que el Atlético de Madrid también estaba siguiendo a Klopp como posible sucesor de Diego Simeone. Aunque Simeone tiene contrato hasta 2027, algunos medios afirman que la directiva del Atlético está barajando un cambio.
La jerarquía de Red Bull reacciona
El director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, también ha respondido a las sugerencias de que Klopp ya está buscando una forma de rescindir su contrato como director global de fútbol. Mintzlaff se mostró mordaz en su valoración de los rumores y afirmó: «Esto es una completa tontería y una invención sin fundamento. Al contrario, estamos muy satisfechos con el trabajo que está realizando Jürgen Klopp.
Invierte mucho tiempo y esfuerzo, está en constante comunicación con nuestros entrenadores y directores deportivos, y sigue desarrollando nuestra filosofía futbolística de Red Bull de forma sostenible. Estamos convencidos de que es el hombre adecuado para este puesto. Ahí es donde estamos poniendo todo nuestro enfoque y energía».
- getty
Klopp reflexiona sobre su vida después del Liverpool
Por su parte, Klopp ha admitido anteriormente que está disfrutando del descanso de la implacable naturaleza de la gestión de la Premier League y la Champions League. «Me encanta lo que hago ahora mismo. No echo de menos entrenar, de verdad. Ahora sigo entrenando, pero de otra forma, no a jugadores, y no lo echo de menos», explicó Klopp hace varios meses. Parece estar en paz con su decisión de alejarse del entorno de alto riesgo en el que vivió durante casi una década en Anfield.
«Sé que puedo trabajar como entrenador, pero eso no significa que tenga que serlo durante el resto de mi vida. Quiero hacer algo diferente», declaró Klopp recientemente a The Athletic. «Red Bull me dio una oportunidad tras mucha coordinación entre nosotros. Ahora mismo... me siento completamente satisfecho con este trabajo y no quiero estar en ningún otro sitio».
Anuncios