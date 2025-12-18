Getty Images/Goal
El actor de Rápido y Furioso insinúa la aparición de Cristiano Ronaldo, pero ¿la imagen es real o es IA?
La foto del rodaje de Rápido y Furioso desata un acalorado debate
La imagen, compartida por Gibson en las redes sociales, parecía mostrar a Ronaldo junto a Vin Diesel, Dwayne "The Rock" Johnson y otras caras conocidas del universo de Rápido y Furioso. Acompañada por el mensaje, "¡Bienvenido a la familia! @cristiano, el baile global acaba de alcanzar nuevas alturas", la publicación inmediatamente llevó a los fanáticos a la locura, con muchos interpretándolo como una confirmación de que Ronaldo podría aparecer en la undécima entrega de la franquicia.
Sin embargo, la emoción se vio rápidamente atenuada por el escepticismo. En cuestión de horas, usuarios en línea comenzaron a cuestionar la autenticidad de la imagen, con afirmaciones circulando que había sido generada usando inteligencia artificial. Incluso el chatbot de IA de Elon Musk, Grok, intervino, sugiriendo que la fotografía mostraba características de manipulación digital.
¿Un papel para Ronaldo en el horizonte?
A pesar de la incertidumbre que rodea la imagen en sí, la idea de que Ronaldo se una a la saga Fast & Furious está lejos de ser fantasiosa. Vin Diesel ya ha alimentado la especulación, revelando previamente en Instagram que los cineastas habían “escrito un papel” específicamente para el ícono portugués.
Vin Diesel dijo en Instagram sobre una posible aparición de Ronaldo en la franquicia de películas: "Todos preguntaron, ¿estaría él en la mitología de Fast...? Tengo que decirles que él es auténtico. Escribimos un papel para él... @cristiano."
El próximo capítulo de la larga saga, ampliamente considerado como titulado Fast & Furious 11 o Fast Forever, se espera que sirva como la entrega final de una saga que comenzó en 2001. Tentativamente programado para estrenarse en 2027, la película ya ha estado rodeada de intriga, con Diesel insinuando el posible regreso del personaje de Paul Walker, Brian O’Conner, tras la trágica muerte del actor en 2013.
"Dije, 'Bajo tres condiciones.' Primero, traer la franquicia de vuelta a LA. La segunda, volver a la cultura del automóvil y las carreras callejeras. Y tercero, reunir a Dom y Brian O’Conner," añadió.
Con el reloj avanzando hacia el final de la franquicia, la ventana para que Ronaldo haga una aparición especial se está reduciendo. Los recientes retrasos en la producción significan que la fecha de estreno sigue siendo incierta, pero las limitaciones de tiempo podrían determinar si el jugador de 40 años puede estar involucrado de manera realista, especialmente con sus compromisos futbolísticos actuales.
El imperio en expansión de Ronaldo fuera del campo
Lo que está fuera de duda es la creciente ambición de Ronaldo fuera del campo. En abril de este año, anunció el lanzamiento de su propio estudio de cine, UR•MARV, en asociación con el aclamado director y productor británico Matthew Vaughn. La empresa señaló una clara intención de construir una carrera posterior al fútbol que se extienda más allá de los patrocinios e influencia en las redes sociales.
El estudio se presentó como una fusión de deporte y cine, con Ronaldo y Vaughn descritos como "campeones disruptivos" en sus respectivos campos. Un comunicado publicado en ese momento confirmó que la pareja ya había financiado y producido dos películas de acción juntas, con una tercera actualmente en desarrollo. La promesa de que grandes estrellas de Hollywood se unieran solo añadió emoción.
Un comunicado en la página X de Ronaldo decía: "Cristiano Ronaldo ama las películas; Matthew Vaughn ama el deporte - y ambos aman una buena historia.
"Ambos han sido campeones disruptivos en su juego y ahora combinarán el mundo del deporte y la narración a través del lanzamiento de UR•MARV, un estudio de cine conjunto independiente que abraza la tecnología innovadora, con una inclinación hacia la tradición. A través de UR•MARV, Ronaldo y Vaughn han financiado y producido dos películas de acción juntos y están a punto de comenzar una tercera en la misma serie. Esperan anunciar el primer lanzamiento pronto."
Ronaldo dijo sobre la empresa: "Este es un capítulo emocionante para mí, mientras miro hacia adelante a nuevos emprendimientos en los negocios."
Vaughn, famoso por su trabajo en la franquicia Kingsman y X-Men, agregó: "Cristiano ha creado historias en el campo que nunca podría haber escrito, y espero crear películas inspiradoras con él - es un superhéroe de la vida real."
¿Qué sigue para Ronaldo?
A pesar de estar en lo que muchos consideran el ocaso de su tiempo en el campo, Ronaldo continúa desafiando las expectativas. El delantero del Al-Nassr ya ha marcado 11 goles en 12 apariciones esta temporada, subrayando su influencia duradera a nivel de club. Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, sus prioridades inmediatas siguen siendo relacionadas con el fútbol. Sin embargo, el equilibrio está claramente cambiando. A los 40 años, y con un contrato en Arabia Saudita que se extiende hasta 2027, Ronaldo está sentando las bases para un futuro que podría verlo pasar de ser un ícono deportivo global a una figura de entretenimiento convencional.
