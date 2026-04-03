El 300 motiva al Barcelona para derrotar al Atlético de Madrid

El Barcelona, a las órdenes de su entrenador Hans Flick, busca lograr una victoria contundente en su enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano de Riad.

El Barcelona afronta una dura prueba mañana sábado, cuando se enfrente al Atlético de Madrid en la jornada 30 de la Liga española.

El Barcelona lidera la clasificación de La Liga con 73 puntos, a cuatro puntos de su inmediato perseguidor, el Real Madrid, frente a los 57 puntos del Atlético, cuarto clasificado.

Según el diario «Mundo Deportivo», el hito goleador consiste en marcar 300 goles en menos de dos temporadas.