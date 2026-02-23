Getty
Traducido por
Edwin van der Sar explica por qué el «tremendo» Andre Onana fracasó en el Manchester United y da su veredicto sobre el nuevo número 1, Senne Lammens
Onana desafió las expectativas de Van der Sar, pero de forma negativa.
Por desgracia, no fue así. Onana fichó por el Inter por 47 millones de libras (63 millones de dólares) en 2023 para sustituir a David de Gea, pero las cosas empezaron mal cuando le marcaron un gol desde el centro del campo en su primer partido en Old Trafford contra el Lens.
Fue el primero de muchos errores de gran repercusión, que resultaron perjudiciales para la campaña del United en la Liga de Campeones y continuaron persiguiéndole hasta el punto de que el excentrocampista del United Nemanja Matic calificó brutalmente a Onana como «el peor portero de la historia del Man United» antes de los cuartos de final de la Europa League de la temporada pasada contra el Lyon.
Como para subrayar este punto, Onana cometió dos errores garrafales en el empate 2-2 de la ida. Su último partido con el United fue otra noche para olvidar, ya que cometió dos errores que provocaron goles en la humillante eliminación de la Carabao Cup ante el Grimsby Town. Días después, fue cedido al Trabzonspor turco. Su caída alcanzó un nuevo mínimo cuando fue descartado de la selección de Camerún para la Copa Africana de Naciones.
- Getty
Onana tiene «un extraño error en él».
Van der Sar declaró a The Overlap, presentado por Sky Bet: «Trabajé con Andre Onana durante tres o cuatro años en el Ajax. Llegó como tercer portero y estaba muy ansioso por dar un paso adelante y convertirse en el titular. Pensaba, y sigo pensando, que tiene unas cualidades extraordinarias, como su reflejos y su juego de pies, pero, de alguna manera, comete errores extraños que te hacen pensar: "Es una locura, ¿cómo puede hacer eso?".
Un equipo quiere estabilidad, saber lo que hace su portero para que los cuatro defensas puedan relacionarse con él, y creo que eso es lo que pasó [el problema] con André. El Manchester United no ha tenido estabilidad en los últimos seis o siete años: la defensa ha cambiado, los centrales y los centrocampistas han cambiado, los entrenadores han cambiado... Por eso, es difícil para los nuevos jugadores entrar en un entorno en el que las expectativas son altas, no solo para los porteros, sino también para los extremos o los centrocampistas. Muchos de los jugadores que han llegado aquí en los últimos ocho o nueve años no han alcanzado el nivel que la gente esperaba de ellos.
«Estaba convencido de que él [André] tendría éxito cuando llegó aquí. Como he dicho, trabajé con él y lo vi en el Ajax, lo hizo bien en Italia y jugó una final de la Liga de Campeones, así que pensé que era una combinación perfecta».
Lammens puede permanecer en el United durante mucho tiempo.
El United fichó al joven promesa Senne Lammens para sustituir a Onana tras rechazar la oportunidad de fichar al ganador de la Copa del Mundo Emi Martínez. El belga ha tenido un gran éxito hasta ahora en el United, sin cometer ninguno de los errores de alto perfil por los que era conocido Onana y aportando una seguridad adicional al equipo de los Red Devils, que está luchando por terminar entre los cuatro primeros.
Van der Sar está impresionado con el jugador de 23 años. «Lo está haciendo bien. Por supuesto, solo han pasado siete u ocho meses, pero parece que conoce bien el físico de la Premier League: le veo salir a por los balones en el área y los atrapa con confianza, hace paradas cuando es necesario y no las hace cuando no es necesario. No estoy aquí todos los días y no veo todos los partidos, pero parece que tiene lo necesario para quedarse aquí [en el Manchester United] durante mucho tiempo».
- Getty Images Sport
Carrick tiene al United jugando como «un equipo del pasado».
Van der Sar jugó junto a Michael Carrick durante cinco temporadas en el United y cree que los Red Devils están volviendo a ser lo que eran bajo la dirección del excentrocampista. Explicó: «El Manchester United tiene una cultura. El Manchester City tiene una cultura; ellos han cambiado a una cultura completamente diferente. A veces la gente vive mucho en la historia y en lo que un club ha logrado en el pasado y en la forma en que los equipos solían jugar al fútbol.
Los últimos tres partidos que ha jugado el Manchester United se parecen un poco al equipo del United del pasado y eso es agradable de ver para los aficionados, la confianza que les da, el apoyo que recibe el equipo: ¡marcar un gol en el último minuto! Siempre que hagamos eso en el partido, llevemos el balón hacia la portería y marquemos, es algo en lo que tenemos que creer, y si puedes creer en un equipo, y son buenos jugadores, pero necesitan un cierto tipo de estructura para sacar lo mejor de ellos».
Anuncios