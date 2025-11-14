Eduardo Camavinga sufre otro golpe por lesión al abandonar el campamento de Francia sin entrenar con Kylian Mbappé y compañía
La última lesión de Camavinga
Según Marca, Camavinga se ha retirado del campamento de entrenamiento de la selección nacional francesa después de que la lesión que sufrió en el partido de Madrid contra el Vallecano le impidiera entrenar durante toda la semana. Esto obligó al entrenador Deschamps a excluirlo del equipo para el próximo partido contra Azerbaiyán.
Con sus deberes nacionales interrumpidos, Camavinga regresará al campamento de entrenamiento del Madrid, donde los médicos del club realizarán una evaluación completa de su condición. La magnitud de la lesión sigue siendo incierta, pero tanto el jugador como el club tienen la esperanza de que pueda recuperarse a tiempo para el próximo partido de liga del Madrid contra el Elche. Camavinga ahora se centrará completamente en la rehabilitación mientras aspira a volver a la acción lo más rápido posible.
- AFP
La propensión a lesiones de Camavinga en 2025
La versatilidad de Camavinga ha sido un gran activo en el Madrid, con el anterior entrenador Carlo Ancelotti desplegándolo no solo en el mediocampo, sino también como lateral izquierdo cuando era necesario. Sin embargo, su reciente registro de lesiones se ha convertido en una preocupación. Solo en 2025, ha sufrido tres lesiones, incluidas dos problemas en los isquiotibiales, lo que lo ha vuelto cada vez más propenso a las lesiones. Estos contratiempos recurrentes han afectado su consistencia y han interrumpido su ritmo durante momentos cruciales de la temporada.
El entrenador de la selección nacional de Francia, Deschamps, cree que las lesiones han afectado la consistencia de Camavinga, diciendo: “Desafortunadamente para él, tiene lesiones que le impiden tener consistencia.”
Agregó: “Él también quiere más tiempo de juego, quiere hacerlo mejor. Estar libre de sus problemas físicos ciertamente le permitiría tener más consistencia, con el Real Madrid y con nosotros.”
Problemas de lesiones del Madrid esta temporada
Madrid enfrenta una crisis de lesiones en crecimiento, con el último revés de Camavinga sumándose a una situación ya difícil. La plantilla está lidiando actualmente con múltiples ausencias en puestos clave, lo que ejerce una presión significativa sobre Xabi Alonso mientras navega por una fase intensa de la temporada. Aurelien Tchouameni sigue al margen por una lesión muscular y no se espera que regrese hasta finales de noviembre, mientras que el joven centrocampista Franco Mastantuono ha sido diagnosticado con pubalgia, y el club está planeando un programa de acondicionamiento físico especializado para mejorar su resistencia a las lesiones.
En defensa, Dani Carvajal está lidiando con una lesión de rodilla sin fecha de regreso confirmada, y Alonso ya ha admitido que echará de menos la presencia del defensor. Antonio Rudiger también está indisponible debido a un problema muscular y está fuera indefinidamente. Mientras tanto, Federico Valverde se quedó en Madrid durante el parón internacional para abordar preocupaciones de acondicionamiento físico. Todos estos contratiempos dejan a Madrid con una plantilla frágil y opciones de rotación limitadas.
- IMAGO / ABACAPRESS
El objetivo de Camavinga para la temporada
Camavinga buscará recuperarse de su último contratiempo lo más rápido posible. Con el Madrid manteniendo una ventaja de tres puntos en la cima de la liga, el club intentará mantener su ventaja sobre su rival Barcelona. Camavinga espera mantenerse en forma durante el resto de la temporada 2025-26 y asegurar su lugar en la selección de Francia para la Copa del Mundo 2026.