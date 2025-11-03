Ederson es atacado con proyectiles desde la grada y responde con desafío en Instagram

El derbi de Estambul entre Fenerbahçe y Beşiktaş del domingo prometía ser una exhibición de la intensa pasión futbolística de Turquía. Sin embargo, el partido derivó en un verdadero caos. Cerca del final de la primera mitad, cuando el Fenerbahçe perdía 2-0, los aficionados del Beşiktaş comenzaron a lanzar tazas y botellas a Ederson desde las gradas detrás de su portería. El portero brasileño, visiblemente frustrado, gesticuló hacia el árbitro y se encogió de hombros con incredulidad, llegando incluso a intentar volear una de las tazas lanzadas.

La tensión había estado presente mucho antes del inicio del partido. El juego vio la expulsión de Orkun Kökçü del Beşiktaş a los 35 minutos, inclinando el impulso a favor del Fenerbahçe. Con los visitantes logrando un regreso dramático gracias a un gol decisivo de Jhon Durán, que selló la victoria por 3-2, la compostura de Ederson en medio de la tormenta se convirtió en la imagen de la noche. Su respuesta en Instagram tras el partido mostró una foto frente a los aficionados del Fenerbahçe con un emoji de pulgar hacia arriba, con el campo lleno de tazas a sus pies.