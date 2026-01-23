AFP
¡Eden Hazard lanza una nueva carrera! La leyenda del Chelsea, ex del Real Madrid, se convierte en viticultor en una sorpresiva decisión tras su retirada
Intercambiando Stamford Bridge por los viñedos de Salento
Hazard está acostumbrado a producir exhibiciones de calidad en el campo, pero ahora espera producir añadas de un tipo diferente. El ex estrella del Chelsea y del Real Madrid se ha asociado con Fabio Cordella, el jefe de una prestigiosa empresa italiana de vinos, para crear una línea de vinos que promete ser tan "elegante e intensa" como su estilo de juego.
La colaboración verá el nombre de Hazard adornar botellas cultivadas en la tierra bañada por el sol de Salento, Italia. Cordella, un empresario de 50 años y ex director deportivo en clubes como el equipo belga Union Saint-Gilloise, expresó su entusiasmo por la asociación.
“El vino oficial de Eden Hazard llegará muy pronto”, anunció Cordella. “Cuando el talento belga se encuentra con la excelencia del vino italiano premium, se crea una añada a imagen de Eden: elegante, intensa e icónica. Un vino de carácter, nacido en la tierra de Salento, y con la firma de la empresa familiar de Vinos Fabio Cordella.”
Los vinos saldrán a la venta en Italia y en la Bélgica natal de Hazard a partir del próximo mes. Al ingresar en la industria del vino, Hazard se une a una lista creciente de realeza futbolística que ha trabajado con la etiqueta de Cordella, incluidos el mago brasileño Ronaldinho y el legendario portero Gianluigi Buffon.
- Getty Images Sport
Una vida tranquila después de la salida del Bernabéu
Desde su retiro en octubre de 2023, Hazard ha evitado famosamente el protagonismo. A diferencia de muchos de sus compañeros que se apresuran a entrar en la tarea de comentarista, entrenador o roles embajadores de alta visibilidad, el belga aparentemente ha disfrutado de una vida tranquila. Su salida del fútbol profesional llegó después de un difícil período de cuatro años en el Real Madrid, donde las lesiones obstaculizaron gravemente su capacidad para replicar la forma de clase mundial que mostró en Londres.
Tras su mudanza de 90 millones de libras a España en 2019, Hazard hizo solo 76 apariciones en cuatro temporadas. A pesar de recoger una medalla de ganador de la Liga de Campeones y dos títulos de La Liga, luchó por tener un impacto personal, y finalmente aceptó terminar su contrato anticipadamente. Su decisión de retirarse con solo 32 años fue vista por muchos como un final prematuro para una carrera brillante, pero Hazard ha mantenido consistentemente que quería detenerse mientras todavía podía disfrutar de la vida con su familia. Esta incursión en la elaboración de vinos sugiere que ahora está listo para involucrarse en proyectos comerciales que se ajusten a su estilo de vida relajado y prioritariamente de disfrute.
Un legado de brillantez en azul
Mientras su tiempo en Madrid se desvaneció, el legado de Hazard en el Chelsea permanece intacto. Entre 2012 y 2019, fue posiblemente el jugador más entretenido del fútbol inglés. Llegó desde el Lille por £32 millones y llegó a hacer 352 apariciones para los Blues, anotando 110 goles y brindando momentos mágicos sin fin.
Su vitrina de trofeos de su tiempo en Stamford Bridge es algo legendario: dos títulos de la Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga y dos coronas de la Europa League. Era el talismán del equipo, capaz de cambiar el rumbo de los partidos con una finta de hombro o una carrera en eslalon. Para los fanáticos del Chelsea, siempre será el "brindis" del oeste de Londres, incluso si ahora está vendiendo tintos y blancos en lugar de vestir de azul real.
- AFP
De recogepelotas a servicio de botellas
El lanzamiento de vino no es el único contacto reciente de Hazard con la industria de las bebidas. El héroe belga recientemente hizo titulares por un emotivo reencuentro con Charlie Morgan, el ex recogepelotas del Swansea City al que pateó famosamente durante una semifinal de la Copa de la Liga en 2013.
Ese incidente, donde un frustrado Hazard intentó recuperar el balón de debajo de un Morgan que perdía tiempo, resultó en una tarjeta roja y se convirtió en uno de los momentos más extraños en la historia de la Copa de la Liga. Sin embargo, el tiempo lo cura todo. Desde entonces, Morgan se ha convertido en un empresario increíblemente exitoso, cofundando la marca de vodka premium Au Vodka y acumulando una fortuna personal estimada en 40 millones de libras.
En un brillante giro del destino, los dos fueron fotografiados juntos recientemente, sonriendo y posando con el vodka de Morgan, dejando atrás definitivamente la controversia de hace 11 años. Con Hazard ahora entrando en el negocio de las bebidas él mismo, tal vez haya margen para una futura colaboración entre el magnate del vodka y el nuevo viticultor de Salento.
Anuncios