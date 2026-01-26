Dro Fernandez rumbo al PSG y el Barcelona confiesa su sorpresa ante la transferencia

La relación entre Barcelona y PSG ha sido tensa durante años, y la temperatura está a punto de bajar aún más con la inminente salida del muy valorado mediocampista ofensivo Dro Fernández. Según Fabrizio Romano, el acuerdo está prácticamente cerrado, y el joven se encuentra hoy en París para completar sus exámenes médicos antes de un traspaso de 8 millones de euros.

El fichaje ha dejado un sabor amargo en el presidente del Barcelona, Joan Laporta. En declaraciones a Catalunya Radio, Laporta no ocultó su decepción, señalando que el club confiaba en tener un plan claro para asegurar el futuro a largo plazo de Fernandez en el Camp Nou una vez alcanzara la madurez.

“Hablaremos cuando todo esté cerrado”, afirmó Laporta. “Ha sido una situación desagradable. Podríamos haber gestionado esto según lo propuesto, pero ha sido una sorpresa porque habíamos acordado una nueva solución con Dro cuando cumpliera 18 años. Sorprendentemente, su agente nos comunicó que no podría cumplir con lo acordado.”