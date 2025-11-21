Dro Fernandez: La última joya de La Masia del Barcelona se perfila para seguir los pasos de Andrés Iniesta

Pedro Fernandez Sarmiento podría estar a punto de seguir el mismo camino. O 'Dro', como le han conocido amigos y familia durante toda su vida. “La gente piensa que hay algún significado especial detrás, pero en realidad es simple,” dijo a principios de esta temporada. “Cuando era un bebé, mi hermano mayor no podía pronunciar 'Pedro', así que me llamó 'Dro'. El nombre simplemente se quedó.”
Como futbolista, sin embargo, Dro ciertamente es especial. A la temprana edad de 17 años, ya está ganando minutos en el primer equipo del Barcelona y ha sido convocado tres veces por la Sub-18 de España. “Es un gran jugador y todavía tiene margen de mejora,” dijo Hansi Flick después de incorporar a Dro a su equipo durante el verano. “Felicidades a La Masia por el trabajo que están haciendo.”
El entrenador del Barcelona ha desarrollado una excelente reputación por su manejo de los jóvenes valiosos del club desde que asumió el cargo en 2024, con jugadores como Fermin Lopez, Alejandro Balde y Marc Casado también avanzando significativamente junto a Yamal y Pau Cubarsi. Si Dro escucha a Flick y continúa maximizando su tiempo en el campo, no pasará mucho tiempo antes de que también sea considerado un nombre familiar.