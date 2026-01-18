¡Drama, tensión y suspenso! Senegal se impone a Marruecos y conquista la Copa Africana de Naciones 2025

Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 tras vencer a Marruecos 1-0 en tiempo extra en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat el domingo.

Después de un empate 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, el partido se extendió al tiempo extra, donde los Leones de Teranga finalmente se impusieron en un duelo esperado por todo el continente.

El encuentro comenzó a un ritmo elevado, acorde a una final continental. Apenas en el sexto minuto, Senegal estuvo cerca de abrir el marcador: Pape Gueye ejecutó un córner perfecto, pero su remate fue detenido por el portero marroquí Yassine Bounou.

Los anfitriones también tuvieron su oportunidad en el minuto 14, cuando Ismael Saibari, en buena posición fuera del área, envió su disparo desviado, dejando escapar la oportunidad de poner a Marruecos en ventaja.

Al minuto 38, Senegal protagonizó un rápido contraataque: Iliman Ndiaye avanzó por la banda derecha y quedó frente a Bounou. El experimentado portero del Sevilla se estiró y desvió el disparo bajo del atacante senegalés, salvando a su equipo justo antes del descanso.