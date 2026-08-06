¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
CM grafica Douglas Luiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Douglas Luiz dice no al Everton: ha decidido quedarse en la Juventus

Juventus
Fichajes
D. Luiz

Por ahora, el brasileño dice no a la posibilidad de dejar de nuevo la Juventus

El mensaje es claro: Douglas Luiz no tiene intención de dejar Turín. Ante el interés concreto del Everton, la respuesta del centrocampista brasileño fue un rechazo tajante, según informa Gazzetta.it. Tras una primera temporada por debajo de las expectativas, y después de una segunda campaña vivida como cedido, el ex del Aston Villa está viviendo un nuevo comienzo en la Juventus y, día tras día, crece la convicción de que quedarse en la Juventus es la mejor opción para relanzar su carrera.


Determinante, en este sentido, ha sido el trabajo realizado con Luciano Spalletti desde los primeros días de la concentración. El técnico le ha dado confianza, incluyéndolo con continuidad en las pruebas estivales y haciéndole sentir parte integrante del proyecto de cara a la nueva temporada, aunque el club todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.


  • CONFIANZA Y SEÑALES POSITIVAS

    Douglas Luiz ha sido titular en todos los amistosos de verano, formando una pareja estable en el centro del campo con Manuel Locatelli. En las primeras apariciones, Spalletti le había pedido mayor intensidad, al considerar que su ritmo aún estaba lejos de los estándares exigidos. El brasileño ha respondido sobre el campo, subiendo revoluciones y mostrando progresivamente las cualidades técnicas y tácticas que habían convencido a la Juventus para invertir cerca de 50 millones de euros en el verano de 2024.


    Sus actuaciones, culminadas con la convincente prueba ante el Chelsea, también han relanzado su perfil en el mercado inglés. En la Premier League no le faltan pretendientes y el Everton representa tan solo el último club en haber mostrado interés.


    • Anuncios

  • OBJETIVO REDENCIÓN

    Pese a las sirenas desde Inglaterra, la prioridad de Douglas Luiz en este momento sigue siendo la Juventus. El centrocampista quiere ganarse espacio, dejar atrás las dificultades de la temporada 2024-25 y demostrar que está a la altura de la inversión realizada por el club juventino.


    Spalletti también sigue valorándolo con atención. El entrenador está convencido de que, si se le coloca en las condiciones adecuadas, Douglas Luiz puede convertirse en un elemento de gran valor en su sistema de juego. Por eso, el brasileño sigue en el centro de las reflexiones de la Juventus, decidido a convertir este verano en el punto de inflexión de su aventura en la Juventus.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Juventus crest
Juventus
JUV
Inter Milán crest
Inter Milán
INT