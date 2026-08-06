Douglas Luiz dice no al Everton: ha decidido quedarse en la Juventus

El mensaje es claro: Douglas Luiz no tiene intención de dejar Turín. Ante el interés concreto del Everton, la respuesta del centrocampista brasileño fue un rechazo tajante, según informa Gazzetta.it. Tras una primera temporada por debajo de las expectativas, y después de una segunda campaña vivida como cedido, el ex del Aston Villa está viviendo un nuevo comienzo en la Juventus y, día tras día, crece la convicción de que quedarse en la Juventus es la mejor opción para relanzar su carrera.





Determinante, en este sentido, ha sido el trabajo realizado con Luciano Spalletti desde los primeros días de la concentración. El técnico le ha dado confianza, incluyéndolo con continuidad en las pruebas estivales y haciéndole sentir parte integrante del proyecto de cara a la nueva temporada, aunque el club todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.



