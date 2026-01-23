Ha sido un período vertiginoso para Arbeloa desde que asumió el mando en el Santiago Bernabéu. Su mandato comenzó de manera desastrosa con una sorprendente eliminación de la Copa del Rey a manos del Albacete, un resultado que colocó de inmediato al nuevo entrenador bajo el microscopio. Sin embargo, tras una victoria vital en la liga sobre el Levante y una moralizante goleada en la Liga de Campeones contra el Mónaco, el ambiente dentro del equipo ha cambiado drásticamente.

Según informes de Cadena SER, el punto de inflexión para la escuadra no fue un ajuste táctico, sino la reacción visceral de los aficionados. Los silbidos y abucheos que llovieron desde las gradas el sábado durante el choque contra el Levante tuvieron un "efecto inesperado" en los jugadores.

En el inmediato resplandor de la derrota ante el Albacete, el ambiente en Valdebebas se describía como "frío" y definido por un "silencio relativo", con los jugadores refugiándose en el individualismo. Sin embargo, el juicio público de los aficionados actuó como un catalizador para la cohesión. Fuentes dentro del vestuario sugieren que, para cuando llegó el partido contra el Mónaco el miércoles, la dinámica había cambiado; los jugadores ya no luchaban batallas individuales, sino que se habían unido para proteger al grupo, efectivamente uniéndose contra el ruido externo.