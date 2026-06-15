Alessio Dionisi vuelve a Inglaterra: el Watford ha anunciado su fichaje. El técnico italiano firmó un contrato de dos años, hasta junio de 2028.
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Dionisi ficha por el Watford, ya es oficial
Tras su destitución en el Empoli de la Serie B, el entrenador, que previamente dirigió a Palermo, Sassuolo y Venezia, se reencontrará en el club inglés de la familia Pozzo (de la segunda división) con un compatriota: el centrocampista Edoardo Bove, exjugador de Roma y Fiorentina.