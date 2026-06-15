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US Sassuolo v Empoli FC - Serie A TIMGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Dionisi ficha por el Watford, ya es oficial

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Championship

El exentrenador del Empoli se reunirá con Bove en Inglaterra

Alessio Dionisi vuelve a Inglaterra: el Watford ha anunciado su fichaje. El técnico italiano firmó un contrato de dos años, hasta junio de 2028.


  • Tras su destitución en el Empoli de la Serie B, el entrenador, que previamente dirigió a Palermo, Sassuolo y Venezia, se reencontrará en el club inglés de la familia Pozzo (de la segunda división) con un compatriota: el centrocampista Edoardo Bove, exjugador de Roma y Fiorentina.


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