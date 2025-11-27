Getty Images Sport
'Difícil dormir' - Antony rompe el silencio tras su polémica expulsión ante el Girona
Antony recibió tarjeta roja tras revisión del VAR
El incidente ocurrió en el tiempo de descuento, cuando el brasileño intentó una chilena y su bota impactó accidentalmente en el rostro de Joel Roca, del Girona. El árbitro no detuvo la jugada en un inicio, pero una revisión del VAR lo llevó a consultar en el monitor y, posteriormente, a mostrar la tarjeta roja por juego peligroso. Al abandonar el campo, Antony hizo gestos de disculpa hacia la afición local, mientras el club ya ha presentado una apelación. Por ahora, la expulsión lo deja fuera del próximo derbi entre Betis y Sevilla.
Tras el partido, Antony publicó un mensaje en redes sociales disculpándose con la afición bética: “Muy triste por la tarjeta roja. Solo quería ayudar a mi equipo a ganar. Fue un movimiento completamente involuntario… perdón a todos los aficionados que siempre me han apoyado.”
Antony: 'Me quedé en casa pensando toda la noche'
Un par de días después del incidente, Antony reconoció que aún sigue afectado por lo ocurrido: “No tuve intención. Por eso vamos a intentar apelar. Gané el balón. Cuando hice la tijera no lo vi, estaba mirando al balón. Fue decisión del VAR; el árbitro sabe que no hubo intención. Me costó muchísimo dormir. Me quedé en casa dándole vueltas toda la noche y apenas pude descansar”.
El brasileño todavía confía en que la apelación prospere para poder estar en el derbi ante el Sevilla. “Sí, por supuesto. Tenemos que intentarlo. Sé lo importante que es este partido y quiero jugarlo”, añadió.
Una nueva vida en España tras la pesadilla vivida en Manchester
La carrera de Antony ha cobrado nueva vida tras un periodo complicado en el Manchester United. Llegó cedido en enero de este año y, casi de inmediato, recuperó sensaciones: volvió a mostrar su mejor nivel, se convirtió en pieza clave del equipo y rápidamente ganó el cariño de la afición. Durante esos primeros seis meses, firmó nueve goles y cinco asistencias en 26 partidos, contribuyendo a la clasificación para la Europa League y a la llegada a la primera final europea del club.
El brasileño atribuyó su renacer a la felicidad y confianza que encontró en Sevilla, un claro contraste con el “tiempo muy difícil” que vivió en Manchester. En septiembre de 2025, el Real Betis hizo efectiva su compra por aproximadamente 23,4 millones de euros. Desde entonces, ha mantenido su gran nivel: suma cuatro goles en sus primeros nueve partidos de liga esta temporada y asegura que está plenamente satisfecho con su decisión, afirmando que “se despierta todos los días con una sonrisa”.
Grandes elogios de Pellegrini para su extremo estrella
Más allá de sus destacadas cifras y de sus declaraciones sobre lo bien que se siente en España, Antony también ha recibido elogios de su entrenador, el ex técnico del Manchester City, Manuel Pellegrini. A comienzos de la temporada, el chileno destacó su evolución: “Ha madurado muchísimo. Está trabajando muy duro en los partidos, con y sin balón: carreras de 40 metros, cambios de ritmo, llegadas al área, trabajo en la recuperación… Eso le ha ayudado a compensar la falta de precisión”.
Pellegrini añadió: “Hablé con él antes de que viniera al Betis. Me dijo que no jugaba porque no era feliz, pero también reconocía muchas cosas que debía corregir. Venía con ganas de revancha, y aquí en el Betis creo que la ha encontrado, haciéndolo de la forma en que sabemos que puede. No es fácil cargar con la etiqueta de jugador de 100 millones. Y Antony es un muy buen jugador. Estoy absolutamente seguro de que este es un gran momento para él y de que aquí puede seguir elevando su carrera”.
