Diego Simeone insinúa su preocupación por la posible marcha de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid al Orlando City de la MLS antes de la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid se aseguró su plaza en la final de la Copa del Rey con una demostración de garra y resistencia frente al Barcelona, pero el futuro de su máximo goleador histórico se vislumbraba incierto tras el partido de vuelta. Antoine Griezmann fue una vez más el artífice del éxito de su equipo, actuando como el motor táctico del conjunto cuando este se vio sometido a una enorme presión. Sin embargo, entre bastidores, su posible fichaje por un equipo norteamericano ha cobrado un gran impulso, y se rumorea que un acuerdo con el Orlando City podría llevarle a abandonar el club antes de la gran final que se disputará el mes que viene en La Cartuja.

El francés no ha ganado ningún título importante con el club desde la Supercopa de la UEFA de 2018, lo que hace que la trayectoria de esta temporada en la copa sea una búsqueda profundamente personal de un título. Sin embargo, a pesar de su estatus como icono del club, el atractivo de la Major League Soccer parece ser un factor que podría acortar su segunda etapa en Madrid. Según The Athletic, Orlando espera convencer a Griezmann para que se incorpore durante el periodo de fichajes de la MLS, que se extiende hasta el 26 de marzo. Sin embargo, el informe añade que es poco probable que el internacional francés se marche antes del periodo de fichajes de verano, y que aún no se han producido conversaciones formales entre el Atlético y Orlando.