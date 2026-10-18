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Diego Gomez marca un golazo desde el centro del campo y el Brighton arrolla al Crystal Palace
Un momento de pura osadía en el Amex
La afición del Brighton & Hove Albion presenció este domingo en el Amex Stadium un momento histórico de la Premier League: Gomez marcó un golazo desde el centro del campo en los primeros compases del derbi ante su rival, el Crystal Palace. Una genialidad de la que se hablará durante años.
La calidad técnica necesaria para lograr un gol así quedó patente. Tras recibir un pase de Oliver Boscagli después de una pérdida de balón de Adam Wharton, el centrocampista necesitó un solo toque para acomodarse el balón. Luego se giró, vio que el portero del Palace, Walter Benitez, estaba muy adelantado y lanzó un potente disparo desde 51 metros, medido a la perfección.
- AFP
Un gol estadísticamente significativo para Gomez
Más allá de la belleza del gol, las estadísticas del disparo ponen de relieve lo excepcional que es una acción así en la máxima categoría inglesa. El remate de Gomez desde 51 metros es oficialmente el gol marcado desde más lejos en la Premier League en casi una década. Es el disparo más lejano que acaba en gol desde que Wayne Rooney anotó desde 58 metros con el Everton ante el West Ham United en noviembre de 2017.
Este espectacular gol fue el primero de Gomez en la presente campaña y se suma a las dos asistencias que ya ha dado esta temporada para el equipo de Fabian Hurzeler. El centrocampista derecho paraguayo se ha consolidado como una pieza clave del Brighton desde que llegó en enero procedente del Inter Miami de la MLS, con 12 goles en 66 partidos.
El Brighton asesta un triple golpe demoledor
El golazo desde el centro del campo fue la jugada más destacada de un periodo de diez minutos demoledor que, en la práctica, acabó con el partido como duelo competitivo. El dominio del Brighton comenzó pronto, cuando el defensa del Palace Jaydee Canvot remató sin querer de cabeza hacia su propia portería y dio ventaja a los locales.
La situación del Crystal Palace empeoró apenas tres minutos después del segundo gol, cuando Yasin Ayari marcó con un disparo ajustado al palo para poner el 3-0. Esta rápida sucesión de goles convirtió al Brighton en el noveno equipo de la historia de la Premier League en marcar tres tantos en diez minutos y en el primero en lograrlo desde que el Newcastle United lo hiciera ante el Tottenham en abril de 2023.
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Kostoulas marca el cuarto y el Brighton vuela
El Brighton mantuvo su incesante despliegue ofensivo al comienzo de la segunda parte y anotó el cuarto gol en el minuto 49 por medio de Charalampos Kostoulas. Su dominio refleja el gran momento que atraviesa esta temporada: llegó al partido tercero en la clasificación de la Premier League, con 13 puntos. Una victoria situaría provisionalmente al equipo de Hurzeler por encima del Arsenal, en segunda posición, y reduciría a solo cinco puntos su distancia con el líder, el Manchester City.
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