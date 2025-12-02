Getty
Desiré Doué gana el Golden Boy 2025 y Michelle Agyemang se corona Golden Girl 2025
Premio Golden Boy: Los grandes ganadores sub-21 a lo largo de la historia
Desde 2003, el premio Golden Boy reconoce al mejor jugador menor de 21 años, con ganadores ilustres como Lionel Messi, Wayne Rooney, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Pedri, Jude Bellingham y Lamine Yamal.
Desiré Doué se une ahora a esa lista de élite tras una temporada 2024-25 memorable. El extremo de 20 años disputó 61 partidos con el PSG, anotó 16 goles y contribuyó a la conquista de tres títulos importantes.
Tras ganar la Ligue 1 y la Coupe de France, los gigantes franceses hicieron historia al alzarse con la Champions League por primera vez, con Doue brillando en la histórica victoria 5-0 sobre el Inter en la final.
Doué domina: la estrella del PSG encabeza la encuesta de 2025
Doué se convirtió en el cuarto francés en recibir el premio, uniéndose a Pogba, Mbappé y Anthony Martial. Obtuvo 450 puntos de un máximo de 500 en la votación de 2025, dejando atrás a sus principales rivales.
Tuttosport entregó el Golden Boy en una ceremonia deslumbrante en Turín, donde Nasser Al-Khelaifi fue elegido mejor presidente y Luis Campos, mejor ejecutivo de fútbol, consolidando el dominio del PSG en el evento.
Al recibir el galardón, Doué declaró: “Estoy lleno de orgullo y felicidad. Este reconocimiento refleja el trabajo en equipo, que ha sido clave para que el Paris Saint-Germain alcanzara sus metas y disfrutara de la mejor temporada de su historia. Todo es fruto de un esfuerzo colectivo.
“Estoy muy contento de recibir este premio, que valora tanto los trofeos ganados con el equipo como mi contribución en momentos importantes. Primero pienso en mi familia, luego en mis compañeros, el cuerpo técnico, el personal, los directivos y todos los que forman parte del club, con un agradecimiento especial a nuestro presidente, Nasser Al-Khelaifi, quien confió en mí y me trajo al PSG. Sin ellos, no habría podido lograr el Golden Boy.”
PSG orgulloso de los esfuerzos en la campaña 2024-25
Al Khelaifi añadió: “Hemos tenido una temporada fantástica y, como club, alcanzamos un hito que corona el trabajo de los últimos dos o tres años. Es la mejor temporada en la historia del PSG, pero aún más importante que los resultados es la manera en que los logramos. Estamos muy orgullosos de nuestro enfoque y de nuestras victorias; eso es lo más importante: cómo ganamos y transformamos el club.
“Nos sentimos muy orgullosos de estar donde estamos hoy, porque ha sido un camino difícil, pero seguimos adelante sin cambiar nuestra filosofía. Queremos ganar colectivamente, como un grupo, desarrollando a nuestros jóvenes, gracias especialmente al mejor entrenador del mundo, Luis Enrique. Aspiramos a contar con los mejores jugadores del planeta, impulsar a nuestra cantera y garantizar el futuro del club. No solo importan los resultados actuales, que obviamente son importantes, sino también asegurar el legado y la sostenibilidad del PSG. Por eso valoro tanto este reconocimiento: premia mi trabajo y el del club.”
Golden Girl 2025: Michelle Agyemang brilla con las Leonas
En la categoría Golden Girl, la estrella inglesa Michelle Agyemang se llevó el premio principal. La joven de 19 años anotó dos goles decisivos para las Lionesses al defender con éxito su título del Campeonato Europeo 2025, donde además fue nombrada jugadora joven del torneo.
Actualmente en su segunda cesión con Brighton desde el Arsenal, Agyemang se perderá el resto de la temporada 2025-26 tras sufrir una lesión en los ligamentos de la rodilla, enfrentándose a un largo proceso de recuperación.
