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Desde Inglaterra: Milan, idea Omari Hutchinson, del Nottingham Forest

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O. Hutchinson

Un nombre nuevo para el ataque del AC Milan. Según escribe el Daily Mail , el AC Milan ha puesto sus ojos en Omari Hutchinson, mediapunta de la generación de 2003 que milita en el Nottingham Forest. Formado entre Chelsea y Arsenal, en su carrera también ha vestido la camiseta del Ipswich Town. Está en el Forest desde el año pasado y la pasada temporada sumó 42 partidos, 1 gol y 8 asistencias entre la Premier League, las copas nacionales y la Europa League.

  • Desde Inglaterra: Milan, idea Hutchinson del Nottingham Forest

    El año pasado se trasladó al City Ground por 37,5 millones de libras; según el Daily Mail , el Milan valora una cesión con obligación de compra, aunque por el momento no se han dado a conocer las cifras. Hutchinson es un mediapunta zurdo, que puede jugar en toda la banda o por detrás del delantero.

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