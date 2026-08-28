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Jean-Matteo BahoyaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Desde Francia: el Milan, tras el talento Bahoya

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J. Bahoya

Aparece un nuevo nombre para el mercado del AC Milan

Con Rafael Leao cada vez más cerca de despedirse del Milan y de elegir su próximo destino, con el duelo entre Aston Villa y Galatasaray para hacerse con el portugués, el club rossonero ya ha empezado a mirar a su alrededor en busca de un posible heredero. Entre los perfiles que sigue el Milan también estaría el de Jean-Mattéo Bahoya, mediapunta del Eintracht Frankfurt.


No es un secreto que Ruben Amorim está buscando un mediapunta, preferiblemente zurdo, capaz de moverse entre líneas y aportar calidad en tres cuartos. Bahoya, en cambio, es un jugador diestro, pero por características y posición puede encajar igualmente en los parámetros fijados por el entrenador. Según Footmercato, el francés de 21 años sería de hecho uno de los primeros nombres en la lista del Milan.


  • HAY COMPETENCIA

    Nacido en 2005 e internacional francés sub-21, Bahoya está vinculado al Eintracht Fráncfort con un contrato hasta 2029. En la última temporada acumuló 37 partidos en total, con 4 goles y 4 asistencias. Su valoración ronda los 25 millones de euros, pero la competencia no falta: tras sus pasos también estarían Arsenal y Tottenham, listos para sumarse a la carrera.


    Bahoya, sin embargo, no es el único perfil que ha acabado bajo observación. El AC Milan sigue sondeando el mercado en busca de la solución ideal para su parcela ofensiva y, en los últimos días, ya había salido también el nombre de Alvyn Sanches, talento del Young Boys. La caza del posible relevo de Leao ya ha comenzado oficialmente.

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