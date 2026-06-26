Desde España: el Inter sabe que Bastoni sigue en la agenda del Real Madrid

Alessandro Bastoni y el Real Madrid: el rumor resurge. Esta vez podría ser más que eso, según el diario deportivo español «Marca».





Aunque ya se le vinculó con el Barcelona al final de la temporada 2025/26, la llegada de José Mourinho al banquillo blanco habría cambiado el panorama. Desde entonces, el club busca otro central de nivel, además de Ibrahima Konaté, para reforzar la defensa.





En los últimos días, el caso de Nico Paz ha calentado el mercado por el tira y afloja entre el Como y el Real Madrid. Tras la reunión de ayer, el Real Madrid lo recompra. ¿Se quedará en Madrid? Probablemente no: el Como quiere retenerlo a cambio de unos 60 millones de euros, cifra que incluiría cláusulas sobre su futura reventa, tal como establecía el acuerdo original.



