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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Desde España: el Inter sabe que Bastoni sigue en la agenda del Real Madrid

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A. Bastoni
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N. Paz

La intención del Inter de fichar a Nico Paz reactiva el interés del Real Madrid por Bastoni.

Alessandro Bastoni y el Real Madrid: el rumor resurge. Esta vez podría ser más que eso, según el diario deportivo español «Marca».


Aunque ya se le vinculó con el Barcelona al final de la temporada 2025/26, la llegada de José Mourinho al banquillo blanco habría cambiado el panorama. Desde entonces, el club busca otro central de nivel, además de Ibrahima Konaté, para reforzar la defensa.


En los últimos días, el caso de Nico Paz ha calentado el mercado por el tira y afloja entre el Como y el Real Madrid. Tras la reunión de ayer, el Real Madrid lo recompra. ¿Se quedará en Madrid? Probablemente no: el Como quiere retenerlo a cambio de unos 60 millones de euros, cifra que incluiría cláusulas sobre su futura reventa, tal como establecía el acuerdo original.


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    Sin embargo, en todo este asunto no hay que olvidar al Inter, añade «Marca», que cuenta con excelentes relaciones con el Real Madrid, consolidadas también en la cena entre las directivas celebrada al margen del reciente partido entre las leyendas de ambos clubes. El Inter ya mostró interés por Nico Paz la temporada pasada y, tras quedarse con el dinero de la fallida compra de Marco Palestra, ahora redobla su ofensiva.


    Por ello, el nombre de Alessandro Bastoni podría incluirse en la operación. Hipótesis que no se descarta, señala Marca. Sea cual sea el futuro de Paz, probablemente en elComo, el Real Madrid mantiene su interés en Bastoni.



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