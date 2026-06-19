Desafío y orgullo... ¿Cómo afrontará la selección saudí la revolución española?

Arabia Saudí sabe que el partido contra España en la segunda jornada del Mundial 2026 será muy distinto al de Uruguay. Los Verdes, que sumaron un valioso punto tras un empate emocionante, se miden ahora a una selección herida que quiere recuperar su prestigio y mantener vivas sus opciones en el torneo.

España, que igualó ante Cabo Verde, recibe críticas y presiona a jugadores y cuerpo técnico. por lo que “el Matador” saldrá con una mentalidad ganadora y buscará una victoria convincente antes de que sea demasiado tarde.

Arabia Saudí, con su punto ante Uruguay, demostró que puede competir si mantiene la disciplina.

El reto de los dirigidos por Georgios Donis será mantener ese impulso sin caer en la precipitación ni ceder ante la presión española.

Las recientes declaraciones de estrellas españolas, lideradas por Dani Olmo, que piden ganar y marcar varios goles, convierten el duelo en una batalla entre quien busca recuperar su orgullo y quien desea mantener su prestigio.