Dônis es consciente de la magnitud de la presión que le espera, sobre todo porque Arabia Saudí no conquista el título continental desde hace más de tres décadas, mientras que la próxima edición se disputará en suelo saudí, lo que incrementa las expectativas de la afición y de los medios.

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El técnico considera que la presión mediática es algo natural en el fútbol, pero que debe ser un factor motivador antes del torneo, y no una carga adicional durante la competición, subrayando la importancia de preparar psicológicamente a los jugadores antes del inicio de la Copa de Asia.

Asimismo, aclaró que el periodo previo al torneo será testigo de un trabajo intenso para construir una verdadera conexión entre los veteranos y la nueva generación, hasta que la selección se convierta en un solo bloque que posea la misma identidad dentro del campo.