Goal.com
En directoEntradas
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Denis: mi objetivo es devolver a Arabia Saudí al trono de Asia y no renunciaré a mi estilo

G. Donis
Arabia Saudí
1ª División
World Cup
Grecia
Arabia Saudita

El entrenador griego rompe su silencio

La temprana eliminación de la selección de Arabia Saudí del Mundial 2026 no supuso el final del camino para el entrenador griego Georgios Donis, sino el comienzo de una nueva etapa en la que busca construir un equipo capaz de recuperar las glorias del combinado saudí, con un objetivo claro puesto entre ceja y ceja: conquistar el título de la Copa Asiática 2027, que el Reino albergará a principios del próximo año.

En una entrevista con el sitio oficial de la Confederación Asiática de Fútbol, Donis habló de su visión técnica y de cómo pretende reconstruir la selección saudí tras la experiencia mundialista, subrayando que la próxima etapa será diferente en todos los niveles.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Amplia experiencia: el arma número uno de Donis

    Ddonis afirmó que sus largos años de trabajo dentro del fútbol saudí representan uno de los factores más importantes del éxito de su proyecto con la selección, señalando que ha llegado a comprender la mentalidad del jugador saudí de forma profunda tras años de entrenar en la liga local.

    El técnico griego aclaró que no observa a los jugadores desde la perspectiva de la nacionalidad o los nombres, sino que se centra únicamente en las necesidades del equipo, subrayando que cada entrenador posee su propia filosofía, mientras que su misión radica en lograr la armonía entre la personalidad del jugador saudí y el estilo de juego que quiere aplicar.

    • Anuncios

  • Lecciones del Mundial y el inicio de la búsqueda del equipo ideal

    Denís reconoció que la participación en el Mundial le ofreció una imagen más clara de sus jugadores, especialmente tras conformarse con dos puntos en tres partidos, después del empate ante Uruguay, la derrota frente a España y el empate con Cabo Verde.

    El entrenador considera que la selección no necesita necesariamente los mejores nombres, sino el grupo más compenetrado y con mayor capacidad para ejecutar las ideas tácticas, señalando que contar con jugadores destacados no significa necesariamente tener un equipo fuerte.

    Añadió que su tarea principal durante el próximo periodo consiste en construir un equipo equilibrado tanto en lo técnico como en lo personal, capaz de aplicar las instrucciones del cuerpo técnico dentro del campo, subrayando que los pequeños detalles y la confianza mutua entre el entrenador y los jugadores serán la clave del éxito.

  • FBL-ASIA2007-INA-KSA-IRQAFP

    La Copa de Asia: el gran objetivo

    Dônis es consciente de la magnitud de la presión que le espera, sobre todo porque Arabia Saudí no conquista el título continental desde hace más de tres décadas, mientras que la próxima edición se disputará en suelo saudí, lo que incrementa las expectativas de la afición y de los medios.

    Lee también: Gran sorpresa: ¿qué hay de cierto en que Petković asuma el mando de la selección saudí?

    El técnico considera que la presión mediática es algo natural en el fútbol, pero que debe ser un factor motivador antes del torneo, y no una carga adicional durante la competición, subrayando la importancia de preparar psicológicamente a los jugadores antes del inicio de la Copa de Asia.

    Asimismo, aclaró que el periodo previo al torneo será testigo de un trabajo intenso para construir una verdadera conexión entre los veteranos y la nueva generación, hasta que la selección se convierta en un solo bloque que posea la misma identidad dentro del campo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • El Shabab en el corazón del nuevo proyecto

    Donis reveló que la próxima etapa contará con una mayor apuesta por los jugadores jóvenes, subrayando que el Mundial tuvo una participación limitada de los elementos de menor edad, pero que planea cambiar esta realidad durante el próximo periodo.

    Señaló que cree en el gran talento que posee el fútbol saudí, y que el desarrollo de la Roshn Saudi League en los últimos años ha contribuido a elevar la calidad de los jugadores, lo que le brinda opciones más amplias para construir una selección capaz de competir.

    Afirmó que el éxito del proyecto no se limitará únicamente a la selección absoluta, sino que requiere unificar la filosofía de trabajo entre todas las selecciones por categorías de edad, de modo que el jugador llegue a la selección absoluta con las mismas ideas.

    Donis concluyó sus declaraciones subrayando que sus criterios para elegir a los jugadores no dependerán de la edad, sino de la calidad técnica y mental y de la capacidad de servir a la selección.

    Insistió en que la puerta estará abierta a todos los jugadores sin excepción, aclarando que quien demuestre poseer el talento, la disciplina y la capacidad de ejecutar lo requerido tendrá su oportunidad, porque el objetivo final sigue siendo uno solo: devolver a la selección saudí al podio de campeones continental una vez más.