Demasiado poco, demasiado tarde: los fichajes de Antoine Semenyo y Marc Guehi no salvarán la temporada del Manchester City

Sin embargo, culpar únicamente a la falta de eficacia del Manchester City sería simplificar demasiado el problema.
Recordemos que el Chelsea mereció por completo su empate en el Etihad. El gol de Enzo Fernández llegó en el minuto 94, pero fue una justa recompensa para un equipo que generó las únicas tres “grandes ocasiones” de todo el partido.
Como también señaló Fabian Hurzeler, Brighton fue brillante en la primera mitad del encuentro del miércoles y realmente debería haber estado por delante antes de que Haaland marcara desde el punto de penal justo antes del descanso.
Así, aunque el City presume del segundo mejor registro defensivo de la Premier League —19 goles encajados en 21 partidos—, existe una sensación innegable de incertidumbre en la línea defensiva.
Las lesiones, sin duda, jugaron un papel clave contra Brighton, con Josko Gvardiol y Ruben Dias ausentes, además del siempre lesionado John Stones.
No sorprende, entonces, que el City esté considerando seriamente un movimiento por Marc Guehi, cuyo contrato con el Crystal Palace expira al final de la temporada.
El entrenador de los Eagles, Oliver Glasner, ya dejó claro que su capitán no será barato, pero el City está desesperado. Después de haber gastado una suma significativa el pasado enero en dos jugadores que aún no estaban preparados para los rigores de la Premier League —Vitor Reis y Abdukodir Khusanov—, 45 millones de euros podrían parecer un precio razonable por un jugador con experiencia comprobada en la liga inglesa.