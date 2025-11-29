'¡Demasiada presión!' – Se revela la razón por la que la leyenda del AC Milan y Real Madrid, Carlo Ancelotti, nunca quiso ser el entrenador del Manchester United
Ancelotti ha dirigido a varios de los pesos pesados del fútbol
Ancelotti ha disfrutado de una distinguida carrera como entrenador y es ampliamente considerado como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. De hecho, el italiano ha ganado numerosos trofeos en etapas con equipos como AC Milan, Chelsea, Real Madrid (dos veces), PSG y Bayern Múnich.
Y Ancelotti espera añadir una medalla de campeón del Copa del Mundo a su colección el próximo verano, habiendo tomado las riendas de Brasil en mayo. Brasil puede haber asegurado su lugar en la Copa del Mundo 2026, pero decepcionó en la clasificación, terminando quinto en la clasificación de la CONMEBOL, a 10 puntos completos del campeón mundial defensor y rival, Argentina.
Aún así, a pesar de haber dirigido algunos de los equipos más grandes del fútbol mundial, Ancelotti le dijo a Solskjaer cuando United enfrentó a Everton en un partido de la Premier League que no podía manejar la "presión" de dirigir a los Red Devils.
El trabajo en el United es 'demasiada presión' para Ancelotti
Hablando con Kelly Somers para BBC Sport, Solskjaer fue preguntado sobre la presión que conlleva dirigir uno de los clubes más grandes del fútbol mundial, a lo que el exdelantero noruego respondió: "Recuerdo un partido, contra el Everton. Estoy parado allí en mi área técnica, el cuarto árbitro a mi lado.
"Carlo Ancelotti se acerca, así que está más o menos en mi área técnica, y el cuarto árbitro dice: 'Carlo, necesitas volver a tu área técnica a menos que quieras el trabajo de Ole.'
"Carlo, como es Carlo, siempre tiene un comentario y una sonrisa. Dijo: 'No, no, no. Demasiada presión. Ese trabajo es demasiada presión.' Así que volvió a su área técnica y pensé, 'la presión es un privilegio'. Él siempre decía eso también."
Ancelotti duró solo 18 meses en Merseyside a pesar de haber firmado un contrato de cuatro años y medio con el Everton en diciembre de 2019. De hecho, Ancelotti regresó a Real Madrid en el verano de 2021 cuando sucedió a Zinedine Zidane en la capital española después de que el francés renunció a su cargo en el Bernabéu.
Solskjaer se sintió 'privilegiado' de dirigir al United
A pesar de que su tiempo como jefe del United terminó abruptamente en noviembre de 2021, Solskjaer insiste en que fue un 'privilegio' ocupar el puesto del Old Trafford. "Me sentí privilegiado de ser el entrenador del Manchester United, pero por supuesto no es lo mismo que jugar", dijo el noruego.
"Como jugador, solo haces tu trabajo. De repente, ahora eres el entrenador, eres la cara de todos. Piensas en todos estos seguidores, jugadores, todo lo que rodea al Manchester United. Pero esa presión es un privilegio porque se me permitió hacerlo y se me permitió manejarlo a mi manera.
"Y eso fue tener un gran personal a nuestro alrededor, un ambiente en y alrededor del club que era muy positivo. Pero al final, no importa si disfrutas venir a trabajar todos los días, las sesiones de entrenamiento... necesitas resultados y, lamentablemente, tuvimos un período de seis semanas muy malo y eso es demasiado tiempo en un club como el Manchester United y hicieron un cambio, lo cual está bien.
"Reflexionando sobre ello, fue triste. Perdimos contra el Watford, por supuesto, y sabía que esto era más o menos el final. Llevé a mi familia al aeropuerto, ellos regresaron a Noruega, y yo iba a trabajar.
"Recibí un mensaje - 'Ole, necesito verte en mi oficina' - y supe lo que iba a pasar, así que llamé a mi esposa y le dije: 'Te alcanzaré, ¡probablemente estaré de vuelta antes que tú!'"
El despido del United no fue 'sorprendente', afirma Solskjaer
Y cuando se le preguntó si su despido le pareció repentino, Solskjaer dijo: "Repentino, pero no sorprendente. Si no obtienes resultados, haces un cambio, eso es el fútbol. Pero sentí que teníamos algo en marcha".
Tras la salida de Solskjaer, Ralf Rangnick asumió el cargo de manera interina desde diciembre de 2021 hasta el final de la temporada. Erik ten Hag fue nombrado entrenador en jefe en 2022, antes de su salida en octubre de 2024, con Ruben Amorim sucediendo al holandés en el mando de Old Trafford.
Sin embargo, Amorim también ha tenido dificultades desde su nombramiento el pasado noviembre, guiando finalmente al United a terminar en el puesto 15 la temporada pasada, la posición más baja del United en una campaña de la Premier League.
El próximo partido del United es el domingo contra el Crystal Palace en Selhurst Park.