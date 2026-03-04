Dele Alli entrena con el Tottenham tras su aparición especial en la derrota del Arsenal, mientras la exestrella de Inglaterra planea su regreso al fútbol

Esta iniciativa formativa se produce tras el emotivo regreso de Dele como invitado de honor durante el derbi del norte de Londres contra el Arsenal. A pesar de la derrota por 4-1, el ambiente era muy animado cuando el centrocampista se dirigió al público en el descanso. Transmitió un mensaje sincero, diciendo a los aficionados que siempre serán su familia y reconociendo el largo camino que han recorrido juntos desde que llegó procedente del MK Dons.

La acogida conmovió claramente al dos veces ganador del premio al mejor jugador joven del año de la PFA, que disfrutó del mejor momento de su carrera en el norte de Londres con 67 goles y 59 asistencias. Expresando su profunda gratitud, Dele admitió que el cariño que sintió durante su etapa en el Tottenham fue surrealista. Afirmó con rotundidad que les debe un enorme agradecimiento a los aficionados y bromeó diciendo que espera volver a jugar al fútbol competitivo muy pronto.

«Estoy deseando volver a jugar, espero que no tarde mucho», afirmó.