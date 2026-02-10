«¡Del príncipe al genio!» Lionel Messi y sus hijos reciben un regalo especial del exjugador del Barcelona Neymar.

Aunque Neymar ha renovado recientemente su contrato con el Santos, se ha especulado con su posible fichaje por un equipo norteamericano.

Hablando sobre un posible traspaso, el ex portero de la Premier League Brad Friedel declaró recientemente a GOAL: «Si Neymar está en forma, creo que funcionaría, de verdad lo creo, porque sigue siendo un gran nombre en ciertas partes de Estados Unidos. El problema es que, si no está en forma y se lesiona mucho, se convierte en una realidad negativa impulsada por los medios de comunicación. Entiendo los argumentos de ambas partes, sin duda.

Supongo, y se trata de gente inteligente, que sería un contrato por niveles basado en el rendimiento y el estado físico. Habiendo pasado algún tiempo en Miami, antes de la llegada de Messi, nadie sabía realmente que Miami tenía un equipo. Desde que él llegó, hay camisetas rosas y negras por todas partes. Si Neymar viniera, se sumaría a eso.

Puedo entender lo que intentan hacer. Hay que analizarlo con cuidado porque es complicado debido a su historial de lesiones. Pero tiene ese talento especial que puede entusiasmar a algunos aficionados estadounidenses. Es capaz de hacer cosas especiales. Probablemente estaría un 55 % a favor y un 45 % en contra».

Messi, por su parte, debería participar en el primer partido del Inter Miami de la nueva temporada de la MLS a finales de este mes contra el Los Ángeles FC.