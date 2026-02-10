@SantosFC - X
«¡Del príncipe al genio!» Lionel Messi y sus hijos reciben un regalo especial del exjugador del Barcelona Neymar.
Messi y Neymar, compañeros en el Barcelona en la década de 2010.
Messi y Neymar se hicieron buenos amigos durante su etapa en el Barcelona. La pareja ganó ocho trofeos juntos con el gigante catalán, incluyendo una tripleta de Champions League, Liga y Copa del Rey durante su histórica campaña 2014-15, y formaron la electrizante línea de ataque «MSN» junto a Luis Suárez. Su asociación llegó a su fin temporalmente en 2017, cuando Neymar fichó por el PSG en una operación que batió el récord mundial, aunque Messi acabaría reuniéndose con su antiguo compañero en París tras abandonar el Barcelona como agente libre en 2021.
Ambos abandonaron Francia en 2023, Messi para fichar por el Inter de Miami de la Major League Soccer y Neymar para incorporarse al Al-Hilal, en lo que acabó siendo una etapa de dos años plagada de lesiones. Desde entonces, el jugador de 34 años ha regresado al Santos de su Brasil natal y ha ayudado al club de su infancia a evitar el descenso en la temporada 2025 del Campeonato Brasileiro Serie A.
Santos y Neymar envían un regalo especial a Messi
El último ejemplo de su sólida amistad se produjo cuando Neymar envió tres réplicas de camisetas del Santos a Messi y a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, con una publicación en las redes sociales que rápidamente se volvió viral.
La publicación del Santos dice: «De Neymar Jr. a Lionel Messi. Del Príncipe al Genio.
El manto sagrado, de valor incalculable, con el número inmortalizado por el Rey. 10 para Neymar. 10 para Messi. 10 para Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol.
¡Saludos desde Vila Belmiro, Lionel Messi!».
Messi triunfa con el Inter Miami mientras Neymar regresa al Santos
La pareja ya no juega junta, pero ambos siguen en activo a nivel de clubes. Messi ha despertado un nuevo interés por la MLS desde su fichaje por el Inter de Miami, ayudando a los Herons a ganar la MLS Cup de 2025, el Supporters' Shield de 2024 y la Leagues Cup de 2023. Neymar, por su parte, no ha competido en la parte alta de la Serie A brasileña, ya que su equipo se encontraba inmerso en una dura lucha por el descenso cuando regresó.
El Santos finalmente logró salvarse y esperará evitar una campaña similar en la edición de 2026 de la liga, aunque no ha conseguido ninguna victoria en sus dos primeros partidos. Neymar no ha estado en condiciones de jugar hasta ahora, pero podría estar disponible para el próximo partido contra el Atlético Paranaense el jueves por la noche.
¿Podría Neymar unirse a Messi en la MLS?
Aunque Neymar ha renovado recientemente su contrato con el Santos, se ha especulado con su posible fichaje por un equipo norteamericano.
Hablando sobre un posible traspaso, el ex portero de la Premier League Brad Friedel declaró recientemente a GOAL: «Si Neymar está en forma, creo que funcionaría, de verdad lo creo, porque sigue siendo un gran nombre en ciertas partes de Estados Unidos. El problema es que, si no está en forma y se lesiona mucho, se convierte en una realidad negativa impulsada por los medios de comunicación. Entiendo los argumentos de ambas partes, sin duda.
Supongo, y se trata de gente inteligente, que sería un contrato por niveles basado en el rendimiento y el estado físico. Habiendo pasado algún tiempo en Miami, antes de la llegada de Messi, nadie sabía realmente que Miami tenía un equipo. Desde que él llegó, hay camisetas rosas y negras por todas partes. Si Neymar viniera, se sumaría a eso.
Puedo entender lo que intentan hacer. Hay que analizarlo con cuidado porque es complicado debido a su historial de lesiones. Pero tiene ese talento especial que puede entusiasmar a algunos aficionados estadounidenses. Es capaz de hacer cosas especiales. Probablemente estaría un 55 % a favor y un 45 % en contra».
Messi, por su parte, debería participar en el primer partido del Inter Miami de la nueva temporada de la MLS a finales de este mes contra el Los Ángeles FC.
