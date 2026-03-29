¿Dejará Harry Kane el Bayern de Múnich? Uli Hoeneß advierte sobre Arabia Saudí

«Por lo que oigo y percibo», dijo ahora Hoeneß, «él y su familia se sienten muy a gusto aquí». Sin embargo, el presidente honorario añadió inmediatamente una advertencia: «Pero nunca se sabe, si llega un saudí y pone un montón de dinero sobre la mesa… ¡Pero se siente tan a gusto!».

El factor de bienestar es una condición importante para Kane, un hombre de familia, por lo que en el pasado había subrayado en varias ocasiones que veía con buenos ojos una renovación en Múnich. «Estoy seguro de que en los próximos meses habrá conversaciones sobre el futuro y los planes del Bayern», dijo Kane a finales de noviembre. No podía imaginar «que algo vaya a cambiar en un futuro próximo».

Si por Hoeneß fuera, tampoco debería cambiar nada en el rendimiento de Kane en un futuro próximo, ya que la superestrella podría «jugar a este nivel al menos otros tres o cuatro años», porque «es un profesional perfecto que cuida su cuerpo. Siempre está en rehabilitación, con los fisioterapeutas».