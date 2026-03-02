Getty Images
«Dejamos de jugar», afirma Jurrien Timber, quien sostiene que la plantilla del Arsenal debe «hablar» sobre cómo rematar los partidos tras el susto ante el Chelsea
La heroica parada de David Raya ante el Chelsea
La ajustada victoria solo se mantuvo gracias a la sensacional actuación de David Raya, que realizó una parada de talla mundial en el minuto 92 para evitar el empate de Alejandro Garnacho. Esto siguió una tendencia preocupante para el equipo de Mikel Arteta, que ha desarrollado la costumbre de encajar goles en los últimos minutos desde principios de año, perdiendo puntos valiosos contra el Wolverhampton, el Brentford y el Manchester United en circunstancias similares. Timber fue contundente en su valoración del rendimiento, admitiendo que el nervioso final contra los Blues fue totalmente culpa suya.
La madera exige un cambio mental
«Se nota, sobre todo al final», declaró Timber el domingo por la noche cuando le preguntaron por la presión que sufre el equipo al final de los partidos. «Dejamos de jugar un poco, lo cual fue innecesario, sobre todo con un jugador más. Es algo en lo que tenemos que trabajar y hablar. Ya nos ha pasado un par de veces esta temporada. Nos esforzamos mucho en el partido, especialmente en la primera parte, y hay que ponerse 1-0 o 2-0 arriba, pero estas cosas pasan, sobre todo contra un buen equipo como el Chelsea. Es parte del juego, hay que entender lo que pasa en ese momento. La energía de los jugadores y del público, la ansiedad. Es algo que tenemos que abordar y hablar».
El internacional holandés cree que reconocer la tensión es el primer paso para superarla, ahora que la lucha por el título entra en su fase más crítica. Con el Arsenal actualmente a cinco puntos del vigente campeón, el Manchester City, el margen de error es mínimo. La insistencia de Timber en la comunicación abierta sugiere que la plantilla sigue recelosa de los fantasmas de temporadas anteriores, en las que los colapsos en los últimos minutos resultaron fatales para sus ambiciones de ganar títulos. El defensa se mantiene con los pies en la tierra en lo que respecta a la clasificación y señala: «He oído que quedan nueve partidos, pero todavía parece muy lejos porque estamos jugando la Liga de Campeones, la FA Cup y la Carabao Cup. Partido a partido. Si miramos demasiado lejos, se vuelve un poco excesivo».
El factor David Raya
Mientras los jugadores de campo luchaban por mantener el control, David Raya volvió a demostrar por qué se ha convertido en indispensable para el sistema de Arteta. El español estuvo inspirado durante todo el derbi, primero reaccionando de forma brillante para evitar un gol en propia puerta de Declan Rice y luego realizando una serie de paradas a bocajarro a Joao Pedro. Sus heroicidades en el tiempo de descuento contra Garnacho fueron lo más destacado de una actuación que, según Timber, podría marcar la diferencia entre ganar o perder el título de liga en mayo.
«David es increíble», dijo Timber, elogiando al portero que ha acallado a sus críticos de principios de temporada. «A menudo demuestra que nos gana los partidos. Tiene muchos momentos mágicos. Es un gran personaje y un líder en nuestro grupo. Hizo una buena parada, [hubo] algunas buenas acciones defensivas también con Big Gabi [Gabriel]. Estas acciones son necesarias en el juego, pueden definir una temporada». El vínculo entre la defensa y su portero se pondrá a prueba con frecuencia en las próximas semanas, a medida que se acumulen los partidos.
Un mes decisivo por delante
La resistencia del Arsenal estará bajo la lupa de inmediato, ya que se enfrenta a un apretado calendario en marzo en cuatro competiciones diferentes. Tras su visita a Brighton, los Gunners se enfrentarán a una prueba única en la FA Cup contra el Mansfield Town, antes de disputar dos importantes partidos de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen. Con la final de la Carabao Cup contra el Manchester City también en el horizonte, la capacidad de gestionar los partidos de forma eficaz nunca ha sido tan importante para un equipo que persigue un histórico triplete o cuádruple de trofeos.
La «ansiedad» que mencionó Timber probablemente alcanzará su punto álgido cuando viajen a Wembley el 22 de marzo, pero el defensa insiste en que el grupo debe mantenerse centrado en el presente. Para Arteta, el reto será conseguir que su equipo recupere la racha implacable que le llevó a dominar al principio de la temporada. Si el Arsenal consigue «hablar» y resolver sus nervios de última hora, puede que finalmente tenga la fortaleza psicológica necesaria para poner fin a su larga espera por la gloria de la Premier League.
