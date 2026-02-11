«¡Dejad de hablar del Arsenal!» Thomas Frank enfadó a los jugadores del Tottenham con sus «constantes» comentarios sobre los rivales del norte de Londres.

Según The Telegraph, Frank habría enfadado a algunos de sus jugadores por sus «constantes» referencias al Arsenal durante su etapa al frente del equipo. Una fuente afirmó: «No paraba de hablarles a los jugadores sobre el Arsenal y ellos pronto se hartaron. Incluso antes y después del partido en el Emirates, les decía lo bueno que era el Arsenal. La sensación entre algunos era más bien "cállate ya de hablar del Arsenal"».

De hecho, habló del Arsenal en su primera rueda de prensa como entrenador del Tottenham, diciendo a los periodistas: «No he visto ningún equipo que no pierda ningún partido de fútbol. Está el Arsenal, al que no podemos mencionar, en la Premier League. Así que ahí cometí mi primer error de novato».

No fue el único error que cometió Frank con respecto al Arsenal. Se le vio bebiendo de una taza con el logo del Arsenal antes del partido de la Premier League del Tottenham contra el Bournemouth y no se mostró muy contento cuando le preguntaron al respecto después del partido. Dijo: «Definitivamente no me di cuenta. Sería una estupidez por mi parte cogerla si lo hubiera sabido. Es un poco triste que me tengan que preguntar sobre esto en el fútbol. Nunca haría algo tan estúpido. Creo que definitivamente vamos por mal camino si tenemos que preocuparnos porque yo tenga una taza con el logotipo de otro club».