"Deja que tus hijos cometan errores" - David Beckham rompe el silencio tras las críticas públicas de su hijo Brooklyn
Los Beckham, bajo el foco mientras continúa la disputa familiar
La familia Beckham rara vez está lejos del foco mediático, pero vuelve a acaparar titulares después de que Brooklyn arremetiera públicamente contra sus famosos padres a través de las redes sociales. El joven de 26 años aseguró que “se está defendiendo por primera vez en su vida” y dejó claro que no tiene intención de reconciliarse con su familia.
El primogénito del matrimonio Beckham también acusó a sus padres de ser controladores y de “intentar constantemente sabotear” su relación con su esposa, Nicola Peltz. Además, afirmó que su madre, Victoria Beckham, lo avergonzó el día de su boda al apropiarse del primer baile y comportarse luego de manera “muy inapropiada” con él.
Brooklyn añadió que “nunca se había sentido tan incómodo ni humillado” como en ese momento.
Sir David rompe el silencio tras la diatriba de Brooklyn
Sir David Beckham fue consultado sobre la diatriba de su hijo en redes sociales y compartió su postura al respecto. En una entrevista concedida el martes al programa financiero Squawk Box de CNBC, reflexionó sobre el impacto de las plataformas digitales.
“Siempre he hablado del poder de las redes sociales, tanto para bien como para mal. Lo que los niños pueden encontrar hoy en día puede ser peligroso. Pero, en lo personal, y especialmente con mis hijos, he aprendido que lo importante es usarlas por las razones correctas”, explicó.
Beckham destacó que ha utilizado su plataforma para causas benéficas, como su trabajo con UNICEF, y señaló que ha intentado inculcar ese mismo enfoque a sus hijos. “He podido usar mi alcance para generar conciencia sobre lo que viven los niños en todo el mundo, y he tratado de educar a mis hijos de la misma manera. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. A veces hay que dejarlos equivocarse”, añadió.
Al exfutbolista también se le preguntó sobre cómo vive bajo el constante escrutinio de los medios internacionales y el impacto que eso tiene en su salud mental. Cuestionado sobre si prefiere residir en el Reino Unido o en Estados Unidos, respondió:
“Me quedo en un punto intermedio. Me encanta vivir en ambos lugares. Amo mi país y donde crecí, pero siempre quise vivir en Estados Unidos y también amo América. Tengo la suerte de poder pasar mucho tiempo en los dos”.
Brooklyn: “No pudo soportarlo más”
La especulación sobre la relación de Brooklyn con sus famosos padres lleva tiempo creciendo, y su declaración explosiva habría llegado después de alcanzar un punto de no retorno, según informó Page Six.
Una fuente cercana aseguró: “Ha habido una pérdida total de confianza. Desde la perspectiva de Brooklyn y Nicola [Peltz], hicieron todo lo posible por recomponer la relación en privado con David y Victoria. Intentaron hablar, reunirse y resolver las cosas, pero al final dejaron de confiar en ellos. Simplemente ya no quieren lidiar con esta situación. Están agotados y solo desean seguir adelante con sus vidas. La semana pasada fue la gota que derramó el vaso; ya no podían manejarlo”.
¿Qué sigue?
Brooklyn Beckham aseguró haber encontrado “paz y alivio” desde que tomó distancia de su familia, y añadió que “no quiere una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación”. Sin embargo, dada la proyección global del apellido Beckham, todo apunta a que la actual disputa familiar seguirá ocupando titulares en todo el mundo durante algún tiempo.
Mientras tanto, su padre David Beckham continuará repartiendo su tiempo entre el Reino Unido y Estados Unidos, donde es copropietario del club de la MLS, Inter Miami.
