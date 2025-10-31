'Definitivamente lo extrañaremos' - Xabi Alonso, sorprendido por la lesión de Dani Carvajal mientras el entrenador del Real Madrid le dice al capitán que lo están 'esperando' para que regrese

Carvajal marcó su regreso al campo durante la victoria por 2-1 sobre el archirrival Barcelona en el Santiago Bernabéu el domingo, entrando como sustituto durante los últimos 20 minutos del encuentro. Aunque ayudó al Real Madrid a mantener su escasa ventaja de un gol sobre el defensor del título de La Liga, su actuación será recordada por su intercambio verbal con su compañero de selección y súperestrella adolescente del Barça, Lamine Yamal.

El lunes, la noche después de que el Madrid rompiera su racha de cuatro derrotas consecutivas contra los catalanes, el club publicó un sorprendente comunicado médico sobre Carvajal después de informes de que sintió molestias tras el Clásico. "Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una articulación laxa en su rodilla derecha. Carvajal se someterá a una artroscopia", decía el comunicado.

El capitán se sometió a una exitosa cirugía artroscópica, pero ha sido descartado para la acción hasta enero de 2026. Será otra prueba de resistencia mental para Carvajal, quien pasó la mayor parte de la temporada 2024-25 al margen después de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior. El Clásico también marcó su primera aparición desde la lesión muscular que sufrió durante el derbi contra el Atlético de Madrid en septiembre, lo que le llevó a perderse cinco partidos.